- Emoții mari pentru elevii de liceu care susțin prima proba a examenului de Bacalaureat 2024: cea la Limba și literatura romana, oral. Iata cele mai importante lucruri pe care trebuie sa știe candidații inainte de a intra in sala de examinare.

- Evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII a incepe pe 25 iunie cu proba la limba si literatura romana. Ministerul Educatiei anunta ca a transmis catre inspectorate cateva informatii utile, cu rugamintea ca ele sa fie transmise copiilor, prin profesorii diriginti:Astfel, la limba si literatura…

- BACALAUREAT 2024: proba scrisa la Romana. Ce trebuie sa știe liceenii. Teste de antrenament, modele de subiecte Bacalaureat 2024: proba scrisa la Romana. Probele scrise la examen vor incepe in 1 iulie, pentru absolvenții de liceu. Prima proba este la Limba și literatura romana. Candidații au la dispoziție…

- Limba și literatura romana este prima proba scrisa a examenului de Bacalaureat 2024 și se va avea loc pe data de 1 iulie, potrivit calendarului Ministerului Educației. Iata cum se va desfașura proba și ce teste antrenament Bacalaureat 2024 Romana pot rezolva elevii.

- Absolvenții liceelor din țara susțin, astazi, proba de examen la limba straina. Astfel, dintre cei 16282 de candidați, 12613 vor scrie proba la limba engleza, 3479 la limba franceza, 93 la limba germana, 24 la limba spaniola, 50 la limba italiana și 23 la limba turca.

- Prima proba de examen din cadrul sesiunii de bacalaureat 2024 are loc astazi, 4 iunie, in 59 de centre de bacalaureat din intreaga țara. Astfel, 3147 de candidați care au studiat in clasele cu predare in limbile minoritaților naționale vor scrie astazi, proba de examen la Limba și literatura romana.

- Proba de limba si literatura romana are un statut important in structura examenului de bacalaureat 2024, evaluand competențele formate pe durata invatamantului secundar superior, ca proba comuna pentru toate filierele, profilurile si specializarile. Iata care este programa la Romana pentru Bac 2024.Programa…

- In Dolj, la proba scrisa la Limba și literatura romana din cadrul simularii județene a Evaluarii Naționale un elev a fost eliminat. Acesta a fost surprins asupra sa cu telefonul mobil. In județul Dolj, in urma finalizarii probei, procentul de prezența la simularea probei scrise la Limba și literatura…