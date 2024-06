Despăgubiri după furtună şi inundaţii. Câţi bani poţi primi Despagubiri dupa furtuna si inundatii Peste 200 de locuințe din București au fost afectate de furtuna de joi seara. In țara sunt peste o mie de case si gospodarii inundate, iar pagubele sunt pe masura. Cei care și-au asigurat locuințele sunt norocosi pentru ca pot fi despagubiți. Iar sumele nu sunt deloc mici.Riscul de furtuna a ajuns pe locul 3 in topul riscurilor care au generat cele mai mari pagube locuințelor, dupa riscurile de incendiu și explozie. Despagubiri dupa furtuna si inundatii. In ultimii 10 ani, asiguratorii au achitat despagubiri de 102 milioane lei in baza asigurarilor facultative… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare despagubire platita de o companie membra a UNSAR in baza unei asigurari facultative de locuinta pentru acoperirea pagubelor generate de o furtuna produsa anul trecut a depasit 400.000 lei, a anuntat vineri Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR).Conform…

- ”Companiile de asigurari au achitat anul trecut despagubiri de peste 169 milioane lei in baza asigurarilor pentru locuinte. Astfel, sprijinul financiar oferit proprietarilor de locuinte a inregistrat o crestere de 63% fata de valoarea achitata in 2022 (peste 103 milioane lei)”, arata datele UNSAR. Peste…

