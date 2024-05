Generalii Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, audieri maraton la DNA! Avocatul Doru Trăila ar fi depus DENUNȚ - SURSE UPDATE: Potrivit surselor Realitatea Plus, primul care a intrat pentru a raspunde intrebarilor procurorilor anticorupție a fost generalul Dumitru Dumbrava, dupa care a urmat generalul Florian Coldea.UPDATE - Dan Tocaci, om de afaceri din anturajul lui Coldea-Dumbrava si membru provizoriu in Consiliul de Administratie al companiei de salubritate Romprest, a ajuns si el la sediul DNA din Capitala.UPDATE 12:00 - La DNA a ajuns, joi, cu cateva minute inainte de ora pranzului, si Florian Coldea. Acesta a refuzat sa vorbeasca cu jurnalistii si sa raspunda intrebarilor acestora.In plus, potrivit surselor… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Potrivit surselor Realitatea Plus, primul care a intrat pentru a raspunde intrebarilor procurorilor anticorupție a fost generalul Dumitru Dumbrava, dupa care a urmat generalul Florian Coldea.UPDATE - Dan Tocaci, om de afaceri din anturajul lui Coldea-Dumbrava si membru provizoriu in Consiliul…

- UPDATE: Potrivit surselor Realitatea Plus, primul care a intrat pentru a raspunde intrebarilor procurorilor anticorupție a fost generalul Dumitru Dumbrava, dupa care a urmat generalul Florian Coldea.UPDATE - Dan Tocaci, om de afaceri din anturajul lui Coldea-Dumbrava si membru provizoriu in Consiliul…

- UPDATE: Potrivit surselor Realitatea Plus, primul care a intrat pentru a raspunde intrebarilor procurorilor anticorupție a fost generalul Dumitru Dumbrava, dupa care a urmat generalul Florian Coldea.UPDATE - Dan Tocaci, om de afaceri din anturajul lui Coldea-Dumbrava si membru provizoriu in Consiliul…

- UPDATE 13:00 - Dan Tocaci, om de afaceri din anturajul lui Coldea-Dumbrava si membru provizoriu in Consiliul de Administratie al companiei de salubritate Romprest, a ajuns si el la sediul DNA din Capitala.UPDATE 12:00 - La DNA a ajuns, joi, cu cateva minute inainte de ora pranzului, si Florian Coldea.…

- In jurul sediului Directiei Nationale Anticoruptie din Bucuresti au fost montate garduri de protectie si s-a suplimentat efectivele de jandarmi. Si asta pentru ca pe langa o multime de jurnalisti s-au strans si multi curiosi cu privire la deznodamantul vizitei lui Florian Coldea la DNA. Florian Coldea,…

- UPDATE 12:00 - La DNA a ajuns si Florian Coldea. In plus, potrivit surselor Realitatea PLUS, alaturi de Coldea, si Dumitru Dumbrava, avocatul Dolu Traila si Dan Tocaci, soferul fostului patron al Romprest, Florian Walter sunt pusi sub acuzare de procurorii anticoruptie. Acestia sunt acuzati de trafic…

- Audieri bomba la DNA. Potrivit surselor Realitatea PLUS, acum in interiorul instituției sunt generalii Florian Coldea, Dumitru Dumbrava. Este ziua zet pentru destructurarea statului paralel din Romania. Joi dimineața, la sediul DNA a ajuns fostul general Dumitu Dumbrava. Acesta a fost surprins in imagini…

- Audieri bomba la DNA. Potrivit surselor Realitatea PLUS, acum in interiorul instituției sunt generalii Florian Coldea, Dumitru Dumbrava. Este ziua zet pentru destructurarea statului paralel din Romania. Joi dimineața, la sediul DNA a ajuns fostul general Dumitu Dumbrava. Acesta a fost surprins in imagini…