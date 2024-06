Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria nu se mai opune numirii lui Mark Rutte ca secretar general al NATO, afirma marti presa olandeza. Agentia transmite ca si Slovacia il sustine acum pe premierul Olandei, aflat la sfarsit de mandat, ca succesor al lui Jens Stoltenberg in cea mai inalta functie politica din alianta. Presedintele…

- Noua funcție „Recall" a Windows a starnit controverse din cauza capacitații sale de a inregistra toate activitațile utilizatorului. Elon Musk nu a intarziat sa iși exprime parerea despre aceasta, informeaza Mediafax.

- Maoiul pe care George Restivan l-au purtat in timp ce a ieșit la un restaurant din Capitala sa ia masa insoțit de soția lui a starnit controverse in mediul online. Acum, Adriana Bahmuțeanu a scos la licitație articolul vestimentar.

- Au inceput tensiunile la Chefi la cuțite! Gestul lui Mario Dragomir a enervat-o pe Alexandra Veber. Concurenta nu s-a abținut și a exprimat acest lucru in fața camerelor de filmat. Iata ce s-a intamplat, dupa doar cateva minute dupa ce a inceput prima proba!

- Imaginile care au starnit controverse uriase in derby-ul Real Madrid – Barcelona, din etapa a 32-a din La Liga, au fost surprinse in prima repriza de pe Santiago Bernabeu. Lamine Yamal a fost aproape sa inscrie un gol spectaculos, dar Adrii Lunin a avut un reflex salvator. Goalkeeperul lui Carlo Ancelotti…

- Un roman a provocat un accident grav pe autostrada A17, in Germania. Dupa ce a facut praf un bolid de lux și in ciuda ranilor grave, șoferul de 29 de ani a fugit de la locul accidentului și a ajuns, pe jos, pana in Cehia.

- O femeie din Motru, care lucra in Germania și a venit acasa pentru a-și petrece vacanța cu familia, a incercat sa mituiasca un polițist rutier cu 20 de euro, la sfarșitul anului trecut. Gestul i-a adus o condamnare de 1 an și patru luni inchisoare cu suspendare și 60 de zile de munca in folosul comunitații,…

- • Tanarul Ionuț Antonoiu fusese dat disparut in vara anului 2021 V. Stoica O veste tragica a lovit ca un trasnet o familie din comuna prahoveana Colceag, cu zece zile in urma. Ionuț Antonoiu, un tanar in varsta de 27 de ani, dat disparut de catre familie inca din vara anului 2021, și-a gasit sfarșitul…