- Selectionata Spaniei s-a calificat in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, dupa ce a invins Italia, campioana en titre, cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, pe Arena AufSchalke din Gelsenkirchen, in Grupa B.

- EURO GSP revine, joi, 20 iunie, de la ora 21:30, cu o ediție speciala. Alberto Boțoghina și Narcis Drejan vor comenta in stilul caracteristic meciul dintre Spania și Italia, din cadrul etapei a doua a grupelor Campionatului European din Germania. Ne vedem inainte de meci pentru a prefața intalnirea…

- Spania și Italia se intalnesc joi la Euro 2024 in al optulea lor meci in istoria competiției. Slovenia infrunta vecina Serbia, la Munchen, iar Danemarca incearca sa opreasca elanul Angliei, la Frankfurt, in a doua runda a meciurilor din Grupa C, potrivit mediafax.

- Selectionata Germaniei s-a calificat in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, pe care il gazduieste, dupa ce a invins Ungaria cu scorul de 2-0 (1-0), miercuri seara, pe Stuttgart Arena, in Grupa A.

- Selectionata Turciei a invins echipa Georgiei, scor 3-1 (1-1), marti seara, pe BVB Stadion din Dortmund, in primul meci din Grupa F a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania.

- Selectionata Angliei a invins reprezentativa Serbiei cu scorul de 1-0 (1-0), duminica seara, pe Arena AufSchalke din Gelsenkirchen, intr-un meci din Grupa C a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania.

- Echipa de fotbal a Spaniei a invins echipa Croatiei cu scorul de 3 0 3 0 , in aceasta seara, pe Olympiastadion din Berlin, in primul meci din Grupa B a Campionatului European de fotbal EURO 2024 din Germania.Au marcat Morata in min 29, Fabian Ruiz minutul 32 si Carvajal in min. 45 2. ...