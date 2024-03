Stiri pe aceeasi tema

- Trei copii mici au murit intr-un incendiu izbucnit in noaptea de joi spre vineri la Bologna, in nordul Italiei, iar mama minorilor, in varsta de 32 de ani si originara din Romania, a decedat in timp ce era transportata la spital.

- O alpinista romanca s-a stins din viața pe cel mai inalt varf din America! Mihaela Gabi Ianoși a murit la 6.960 de metri altitudine pe Aconcagua, situat in nord-vestul provinciei argentiniene Mendoza. Femeia era din Caraș-Severin.

- Au aparut noi informații cutremuratoare in cazul Anicai Panfile, tanara mama gasita moarta intr-un rau din Italia. Principalul suspect pentru crima, chiar fostul sau angajator, Franco Battaggia, supranumit ”Regele peștilor”, a fost arestat.

- O fetița romanca de doar cinci ani a fost gasita ratacind, in prima zi a anului, pe strazile din localitatea Mondragone, de langa Napoli, scrie Ziare.com. Micuța a fost observata de un barman, care a alertat imediat o patrula de poliție. „Poliția care a venit de urgența m-a asigurat ca fetița este in…

- Incident revoltator in Italia. O fetița romanca, in varsta de 5 ani, a fost gasita abandonata pe strada de catre patronul unui bar. Copila ratacea pe strazile din Mondragone, din provincia Caserta, in ziua de Anul Nou. Fetița ar fi fost data afara din casa de catre parinți. Conform primelor informații,Francesco…

- Fetița romanca in varsta de doi anișori, disparuta in Germania, a fost gasita moarta. Trupul neinsuflețit al micuței a fost gasit intr-un rau. Iata ce au transmis polițiștii despre acest caz!