- Premierul Marcel Ciolacu, presedinte al PSD, a declarat joi, cu privire la anchetarea de catre DNA a fostului sef executiv al SRI, Florian Coldea, ca trebuie ca magistratii sa se pronunte mai intai in acest dosar, subliniind ca „nu judecam la televizor oamenii„. El a raspuns astfel, intr-o emisiune…

- Premierul Marcel Ciolacu a comentat joi seara, la Romania Tv, imaginile cu Florian Coldea la DNA.„Observ o activitate la DNA. Vad ca și la oamenii politici nu s-a ținut de vreo culoare politica. (...) Lucrurile sunt intr-o normalitate. Nu-l cunosc pe dl general Coldea.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marți, 2 aprilie, ca a discutat cu ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, și cu directorul Poștei Romane, Valentin Ștefan, și ca le-a cerut sa rezolve rapid problema poștașilor.„Am avut o discuție cu domnul ministru (n.red. al Digitalizarii, Bogdan Ivan - PSD) și aseara,…

- O declarație interesanta a deputatului Mugur Cozmanciuc, care vine sa lamureasca cumva un aspect, cel al plecarii sale din partid, dupa ce s-a discutat mult despre ofertele pe care le-ar fi primit din diverse zone ale scenei politice romanești: ”Nu știu cați dintre romani sau cați dintre oamenii de…

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a declarat, marti, despre sondajul care il da castigator pe Cristian Popescu Piedone, ca o sa vedem la vot. El a precizat ca mai sunt mai bine de 10 saptamani de campanie preelectorala si electorala, iar oamenii au timp sa se informeze, astfel ca ramane optimist. ”O…

- Premierul Marcel Ciolacu a precizat ca a dat spre analiza propunerea privind eventuala inchidere a supermarketurilor in weekend, pentru a vedea care este impactul unei astfel de propuneri. El a mai spus ca o decizie in acest sens „nu este una usoara”.

- Premierul Marcel Ciolacu anunta ca a dat in calcul propunerea privind eventuala inchidere a supermarketurilor in weekend, pentru a vedea care este impactul unei astfel de propuneri, dar adauga ca o decizie in acest sens „nu este una usoara”. „Am dat in discutie, la Tehnicul Guvernului, sa vedem in primul…

- Premierul Marcel Ciolacu, a declarat joi, intr-o discuție cu jurnaliștii la Palatul Victoria, ca vrea organizarea unui referendum pentru Roșia Montana, pentru a vedea daca romanii sunt de acord cu exploatarea aurului.