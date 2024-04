Stiri pe aceeasi tema

- Georgiana Lobonț a disparut din viața publica de o vreme, iar fanii au inceput sa se intrebe ce s-a intamplat. Ei bine, nu este nimic grav. Artista și-a luat o vacanța de lux alaturi de familia ei. Artista a și anunțat ca ia o pauza de la spectacole și ca va ta cu familia.Georgiana a avut in acest…

- Un tanar roman este de negasit de 8 ani! Cirstoiu Dumitru Neluțu a disparut, dupa ce a plecat la munca in Anglia și ar fi avut legatura cu mafia albaneza. Ce a declarat Liliana, mama lui, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Caz șocant in Italia. Un pictor roman a disparut subit, dupa ce a ieșit la o intalnire cu o fata. De atunci, nimeni nu a mai reușit sa vorbeasca cu el. Familia lui il cauta fara incetare de 13 ani și tot ce spera este sa fie inca in viața.

- Dupa ce a acuzat-o ca i-a furat banii de pe card fostei soacre, Ana face noi acuzații la adresa Anișoarei. Ana susține ca, de fapt, a vrut sa scape de cei doi copii in trecut, atunci cand a spus daca fosta cumnata poate sa ii la munca in Anglia.

- Un baiețel de 10 ani a murit tragic, dupa ce s-a electrocutat intr-o camera de hotel din Anglia. Copilul era in vacanța cu familia și s-a stins la patru zile dupa incident, scrie observatornews.ro .

- O trista veste a lovit comunitatea din Moinesti acum doua zile, cand s-a confirmat ca Ion Cojan, in varsta de 81 de ani, disparut in urma cu aproape doua luni, a fost gasit fara viața intr-o gradina greu accesibila, aproape de locul unde se desfașurase festivitatea de datini stramoșești. Familia barbatului…

- Antrenorul de șah al lui Bogdan i-a acuzat pe Anișoara și cei doi copii ca l-ar fi ucis pe profesorul disparut și ca i-ar fi ascuns trupul. Un telespectator susține ca are ai multe informații despre el și ca, de fapt, barbatul este o fire conflictuala.

- Vasile are 6 copii, dintre care trei sunt majori și ceilalți trei minori. Ei bine, pana nu demult, mai exact in urma cu un an, el avea și o nevasta. Insa, ea a hotarat sa plece in Spania sa munceasca acolo pentru un trai mai bun. Totuși, chiar daca el nu a fost total de acord cu acest lucru, barbatul…