Stiri pe aceeasi tema

- Alfred Simonis, președinte interimar al Camerei Deputaților și lider al PSD Timiș, este invitatul ediției din aceasta seara a emisiunii PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre apropiatele alegeri locale, unde Simonis candideaza pentru președinția Consiliului Județean Timiș, dar și despre cele mai importante…

- „Timișoara merita un festival muzical de top”, este de parere Alfred Simonis, care candideaza la alegerile din iunie pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș din partea coaliției PSD-PNL.

- Cristian Niculescu-Țagarlaș: ,,Legea privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, proiect inițiat impreuna cu colegul meu liberal Daniel Fenechiu, a fost adoptat de plenul Camerei Deputaților și urmeaza sa fie promulgat de Președinte.”…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest a semnat primele cinci contracte de finanțare a unor microintreprinderi din Timișoara și Arad, care vor beneficia de finanțare prin Prioritatea 1 – Regiune inovatoare și competitiva. Peste 1,66 milioane de lei, dintre care 877.000 lei fonduri nerambursabile,…

- USR și Forța Dreptei au organizat luni, 11 martie, un protest in plenul Camerei Deputaților. Cu pancarte referitoare la Roșia Montana, deputații USR și Forța Dreptei s-au instalat in preajma prezidiului, denunțand o presupusa manipulare a bursei in cadrul exploatarii miniere și a procesului de la ICSID.…

- Ministrul Finantelor s-a intalnit, vineri, cu presedintele Bancii Europene de Investitii, Nadia Calvino, cu care a discutat despre sprijinirea IMM-urilor, dar si despre investitii in transportul sustenabil, scoli, spitale sau reteaua de apa si canalizare. ”Romania are parteneri importanti care sunt…

- Ministrul Raluca Turcan a prezentat sambata, in cadrul unei conferințe de presa organizata la Sibiu, principalele investiții derulate in județ prin programe cu finanțare guvernamentala. Turcan a enumerat beneficiile aduse de Programele Naționale de Dezvoltare Locala (PNDL) și Anghel Saligny in Sibiu,…

- Deputatul Zakarias Zoltan, presedintele Aliantei Maghiare din Transilvania (AMT), a declarat, vineri, ca intentia sa a depune in Parlament cele trei proiecte de lege privind autonomia „va fi prezenta mereu”, insa nu crede ca le va initia din nou in acest an electoral.