- Sorana Cirstea, favorita 28, Irina Begu, Ana Bogdan și Jaqueline Cristian știu cu cine vor juca in primul tur al turneului de Grand Slam parizian, in urma tragerii la sorți efectuate joi. Tragerea la sorți a tablourilor principale de la Roland Garros a decis și adversarele romancelor din primul tur.…

- Romania va avea cel puțin 4 reprezentante pe tabloul principal de la Roland Garros. Sorana Cirstea (locul 30 WTA), care va fi și cap de serie, Ana Bogdan (locul 63 WTA), Jaqueline Cristian (locul 67 WTA) și Irina Begu (locul 127 WTA) și-au aflat in aceasta dupa-amiaza primele adversare de la Paris.…

- Joi a avut loc in complexul de la Porte d'Auteuil tragerea la sorți a tabloului feminin de simplu de la Roland Garros 2024. Romania va avea cel puțin patru jucatoare la startul competiției, iar Sorana Cirstea, Ana Bogdan, Jaqueline Cristian și Irina Begu și-au aflat adversarele din runda inaugurala.

- Cristina Dinu a reușit și ea sa ajunga in finala calificarilor de la Roland Garros 2024! Meciul dintre Cristina Dinu (229 WTA) și japoneza Mai Hontama (114 WTA), din runda a doua, a durat doar 36 de minute dupa ce nipona s-a retras. In primul set, la scorul de 5-2 pentru jucatoarea din Romania, adversara…

- Jucatoarele din Romania participante in calificari la Roland Garros si-au aflat adversarele din primul tur. Conform organizatorilor, pe tabloul calificarilor sunt sase romance, transmite News.ro. Anca Todoni va avea cea mai dificila adversara, pe una dintre favorite. Adversarele romancelor din calificari:…

- Internazionali BNL d'Italia a comunicat luni rezultatele tragerii la sorți a meciurilor de pe tabloul principal. Trei romance intra direct in turneu, in timp ce Jaqueline Cristian joaca in calificari. Sorana Cirstea e cap de serie și are tur liber, in timp ce Bogdan și Begu joaca și turul inaugural.

- WTA a actualizat luni clasamentul. Romania are in continuare 3 jucatoare in prima suta mondiala, pe Sorana Cirstea (34 de ani), Ana Bogdan (31 de ani) și Jaqueline Cristian (25 de ani). Irina Begu a avut parte de cea mai mare coborare, 33 de locuri. Halep continua sa aiba probleme medicale. Dubla campioana…

- Sorana Cirstea (33 de ani) continua sa fie sportiva din Romania poziționata cel mai bine in ierarhia WTA, potrivit clasamentului dat publicitatii luni. Sorana are 2.223 de puncte și se menține pe locul 22 mondial. La randul ei, a doua clasata din Romania, Ana Bogdan ramane pe locul 65 cu 1.044 de puncte…