- Mirra Andreeva, in varsta de 17 ani, s-a calificat surprinzator in semifinale la Roland Garros. Tanara rusoaica a invins-o pe bielorusa Aryna Sabalenka, numarul 2 mondial, in trei seturi, scor 6-7 (5/7), 6-4, 6-4. Mirra Andreeva, locul 38 mondial, a obtinut prima sa calificare in semifinalele unui turneu…

- Jucatoarea italiana de tenis Jasmine Paolini, numarul 15 mondial, a obtinut miercuri o calificare surprinzatoare in semifinalele turneului de Mare Slem de la Roland Garros, invingand-o pe kazaha Elena Ribakina, locul 4 mondial, in trei seturi, 6-2, 4-6, 6-4. Jasmine Paolini, care s-a impus dupa doua…

- ​Iga Swiatek și-a zdrobit inca o adversara la Roland Garros 2024. Poloneza a cedat doar doua game-uri in meciul cu Marketa Vondrousova, incheiat dupa o ora si trei minute, scor 6-0, 6-2. Cu un joc foarte precis (25 de lovituri caștigatoare și doar 10 erori neforțate), Iga nu i-a dat nicio șansa sportivei…

- Jucatoarea rusa de tenis Mirra Andreeva, locul 38 WTA, s-a calificat, luni, in sferturi la Roland Garros, al doilea grand slam al anului.Andreeva, in varsta de 17 ani, a trecut de sportiva franceza Varvara Graceva, locul 88 mondial, scor 7-5, 6-2.Meciul a durat o ora si 31 de minute.

- Patrick Mouratoglou (53 de ani), fostul antrenor al Simonei Halep, a ținut sa o contrazica pe Iga Swiatek (23 de ani, 1 WTA), care s-a plans la Roland Garros de faptul ca publicul o deranjeaza. Jucatoarea din Polonia a reclamat dupa meciul cu Naomi Osaka, din turul 2 de la Roland Garros, faptul ca publicul…

- Iga Swiatek (22 de ani, 1 WTA) a caștigat turneul de la Indian Wells dupa ce a invins-o in finala pe Maria Sakkari (28 de ani, 9 WTA), scor 6-4, 6-0. Jucatoarea din Polonia a triumfat pentru a doua oara in cariera la Indian Wells și a bifat cateva borne impresionante. Swiatek nu a pierdut niciun set…