- Irina Begu si Ana Bogdan au obtinut victorii categorice la Roland Garros! Ambele romance s-au calificat fara emotii in turul secund de la Roland Garros. Begu a invins-o cu 6-2, 6-2 pe Julia Riera, in timp ce Ana Bogdan s-a impus cu 6-1, 6-3 in duelul cu Elsa Jacquemot. In turul secund, Irina Begu se…

- Irina Begu (33 de ani, 127 WTA) s-a calificat in turul doi la Roland Garros, dupa o victorie convingatoare impotriva argentiniencei Julia Riera (21 de ani, 116 WTA), scor 6-2, 6-2. A fost un meci dominat copios de sportiva noastra, care nu i-a acordat nicio șansa adversarei in niciun moment din meci.…

- Jaqueline Cristian s-a oprit in primul tur la Roland Garros 2024, sportiva noastra fiind invinsa in doua seturi de Jelena Ostapenko, scor 6-4, 7-5. Pe arena Suzanne-Lenglen, Jaqueline a condus cu break in ambele seturi, dar a cedat de fiecare data inițiativa. Ostapenko (favorita 9) și-a prestat jocul…

- Romania va avea cel puțin 4 reprezentante pe tabloul principal de la Roland Garros. Sorana Cirstea (locul 30 WTA), care va fi și cap de serie, Ana Bogdan (locul 63 WTA), Jaqueline Cristian (locul 67 WTA) și Irina Begu (locul 127 WTA) și-au aflat in aceasta dupa-amiaza primele adversare de la Paris.…

- Cristina Dinu a reușit și ea sa ajunga in finala calificarilor de la Roland Garros 2024! Meciul dintre Cristina Dinu (229 WTA) și japoneza Mai Hontama (114 WTA), din runda a doua, a durat doar 36 de minute dupa ce nipona s-a retras. In primul set, la scorul de 5-2 pentru jucatoarea din Romania, adversara…

- Irina Begu a obținut calificarea in turul doi al turneului WTA de la Roma, dupa ce a invins-o in trei seturi pe Rebeka Masarova, scor 5-7, 6-3, 6-4. Jucatoarea clasata pe locul 161 in ierarhia WTA a caștigat in trei seturi duelul cu iberica Rebeka Masarova (104 WTA), la capatul unui meci ce a durat…

- WTA a actualizat luni clasamentul. Romania are in continuare 3 jucatoare in prima suta mondiala, pe Sorana Cirstea (34 de ani), Ana Bogdan (31 de ani) și Jaqueline Cristian (25 de ani). Irina Begu a avut parte de cea mai mare coborare, 33 de locuri. Halep continua sa aiba probleme medicale. Dubla campioana…

- Sorana Cirstea a coborat in clasamentul WTA , dupa ce n-a putut sa apere punctele obținute pana in semifinala de anul trecut de la Miami Open. Cirstea a fost invinsa de aceasta data in „optimile” turneului american de Danielle Collins (30 de ani, #22 WTA), scor 4-6, 2-6, cea care avea sa și caștige…