Președintele PNL Timiș, Alin Nica, a susținut astazi o conferința de presa, insa nu in sediul partidului, ci pe strada pietonala din fața cladirii, in zona Piața Unirii din Timișoara. Nemulțumit de faptul ca partidul nu-l mai vrea la președinția Consiliului Județean Timiș, unde coaliția PNL – PSD l-ar propune pe Alfred Simonis, Nica a […] Articolul Alin Nica, „show” pe strada in fața sediul PNL din Timișoara: „Listele comune sunt inacceptabile” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .