- Scene cu polițiști demne de „Cascadorii rasului”, pe o plaja din Constanța. Agenții de la Poliția Locala au fost filmați dupa ce au ramas impotmoliți cu mașina pe plaja inundata in urma ploilor. In incercarea de a scoate mașina din nisip, un polițist iși trage deasupra pantofilor doi saci de gunoi,…

- La data de 19 aprilie a.c., in jurul orei 08.20, politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Mihail Kogalniceanu au identificat un barbat, de 47 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Targusor din comuna Mihail Kogalniceanu, avand suspendata exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile…

- Un barbat este audiat de politisti dupa ce, vineri, in cartierul Tomis Nord din municipiul Constanta, a atacat pe strada o femeie de 81 de ani, iar dupa ce victima a reusit sa intre in scara blocului unde locuieste a fost in continuare agresata, a informat Inspectoratul de Politie Judetean.

- 25 MARTIE 2024, 202 ANI DE ATESTARE A POLIȚIEI ROMANE Fiecare zi din viața unui adolescent este o calatorie spre descoperirea de sine și a lumii din jur. Tinerii cauta modele și direcții in care sa-și indrepte pasiunile și aspirațiile. Catre ei și pentru ei ne-am canalizat energia, bucurandu-ne ca putem…

- Mihai, Adrian si George sunt numele celor trei politisti de la Sectia 2 Politie Rurala Cogealac care, seara trecuta, au salvat vietile a doi batrani. In jur de ora 20.00, o femeie a sunat disperata la 112 si le a cerut sprijinul, potrivit IPJ Constanta. Conform sursei citate, bunicii ei, in varsta de…

- La data de 28 februarie a.c., in jurul orei 02.50, politisti din cadrul Politiei Orasului Cernavoda au identificat un barbat, de 38 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Caisului din localitatea Satu Nou, fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, potrivit IPJ Constanta.La…

- Romanii spun NU zaharului in cafea! 52% dintre romani prefera cafeaua fara zahar in timp ce 16% nu beau deloc cafea. Aceste date au rezultat in urma unui sondaj de opinie realizat in perioada 15 ianuarie – 14 februarie pe un eșantion de 2193 de persoane care au accesat site-ul TeMananc.ro: 52% prefera…