Stiri pe aceeasi tema

- Mișcarea yemenita Houthi a anunțat un atac asupra portavionului american nuclear Dwight Eisenhower, in Marea Roșie, relateaza canalul de televiziune yemenit Al Masirah un mesaj din partea rebelilor Houthi. Atacul a fost un raspuns la loviturile SUA și Marii Britanii asupra țintelor Houthi din Yemen.

- Rebelii houthi au revendicat miercuri atacul asupra unei ambarcațiuni elene si a altor cateva nave in largul coastelor Yemenului, susținand ca este un raspuns la atacurile israeliene asupra Rafah.

- Un graffiti pe un perete infațișeaza un luptator Houthi care oprește o nava israeliana in largul coastei Yemenului, in Sanaa, Yemen, 19 februarie 2024. Houthii din Yemen au revendicat responsabilitatea pentru un nou atac cu rachete in Golful Aden asupra unei nave de marfa inmatriculata in Regatul Unit.…

- Rebelii houthi din Yemen revendica o lovitura directa asupra unei nave in Marea Roșie, informeaza aljazeera.com.Yahya Saree, purtatorul de cuvant militar al rebelilor houthi, afirma ca grupul a vizat un petrolier britanic - Andromeda Star - in Marea Roșie cu "mai multe

- Rebelii houthi au atacat sambata un petrolier chinez cu rachete balistice, dintre care una a lovit nava, in largul coastei Yemenului, unde atacurile gruparii rebele impotriva navelor comerciale sunt in crestere, a raportat armata americana, relateaza AFP si dpa, preluate de Agerpres . Nava Huang Pu,…

- Rebelii houthi au atacat sambata un petrolier chinez cu rachete balistice, dintre care una a lovit nava, in largul coastei Yemenului, unde atacurile gruparii rebele impotriva navelor comerciale sunt in crestere, a raportat armata americana, relateaza AFP si DPA, preluate de Agerpres.

- Rebelii houthi au atacat sambata un petrolier chinez cu rachete balistice, dintre care una a lovit nava, in largul coastei Yemenului, unde atacurile gruparii rebele impotriva navelor comerciale sunt in crestere, a raportat armata americana.

- Centrul de operațiuni comerciale maritime din Regatul Unit spune ca o nava a fost lovita de o racheta in timp ce calatorește prin Marea Roșie, in largul Yemenului. Potrivit UKMTO, nava comerciala a suferit avarii, dar se indreapta catre urmatoarea destinație.Organizația spune ca echipajul…