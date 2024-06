Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii sunt in mod ferm alaturi de Ucraina si nu vor ezita sa isi sustina aliatii, a dat asigurari sambata presedintele american Joe Biden, informeaza AFP, citata de Agerpres."Suntem in mod ferm alaturi de aliatii nostri, de Franta. Repet, nu vom ezita" (sa-i sustinem), a declarat…

- Intr-un apel recent cu președintele american Joe Biden, liderul francez Emmanuel Macron a propus ca Occidentul sa trimita trupe in Ucraina care sa instruiasca forțele Kievului – Biden nu s-a aratat incantat de aceasta idee. Acum, cei doi lideri se vor intalni in Franța, iar posibila revenire a lui Donald…

- Presedintele SUA, Joe Biden, se va intalni cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, in marja festivitatilor celei de-a 80-a aniversari a Debarcarii in Normandia, apoi la summitul G7 din Italia, a anuntat marti Casa Alba la scurt timp dupa plecarea presedintelui american in Franta.“In cursul deplasarii…

- Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat, marți, ca omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski va asista pe 6 iunie in Normandia la aniversarea a 80 de ani de la debarcarea aliata in Franta, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Franta va furniza Ucrainei ajutoare militare suplimentare in zilele si saptaminile urmatoare, dupa cum i-a promis presedintele francez Emmanuel Macron omologului sau ucrainean, Volodimir Zelenski, intr-o discuție telefonica recenta. Intr-un efort de a ajuta la stoparea razboiului, Macron a pledat pentru…

- Presedintele chinez Xi Jinping urmeaza sa efectueze o vizita de stat in Franta, in perioada 6-7 mai, in cursul careia urmeaza sa discute, intre altele, despre Razboiul din Ucraina cu omologul sau francez Emmanuel Macron, care-l va conduce in Hautes-Pyrenees intr-o vizita mai

- Razboi in Ucraina, ziua 790. Presedintele SUA Joe Biden a promis in cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, ca va trimite "rapid" ajutoare militare "importante" Ucrainei.

