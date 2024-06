Stiri pe aceeasi tema

- Suporterii roș-albaștrii au umplut Arena Naționala, stabilind un nou record de audiența in istoria stadionului. 54.673 de spectatori au fost prezenți la ultimul meci susținut de FCSB pe teren propriu in acest sezon. Recordul precedent data de la partida susținuta de echipa naționala in preliminariile…

- Secția de Arta din cadrul Muzeului Județean Mureș organizeaza joi, 9 mai, un atelier de journaling cu tema „Puterea vindecatoare a scrisului ca forma de auto-cunoaștere". Evenimentul intitulat „Atelier de Journaling – Pallady", este organizat de reprezentanții muzeului in colaborare cu actrița și scriitoarea…

- Cu ocazia Zilei Mondiale a Monumentelor și Siturilor, Muzeul Județean Mureș organizeaza, sambata, 20 aprilie, in intervalul 11:00-18:00, evenimentul „Arcași la orizont", in Parcul Arheologic de la Calugareni, in parteneriat cu Asociația Milites Marisensis. „Trupele auxiliare faceau parte integranta…

- In perioada 8-10 aprilie, orașul Sibiu a fost gazda celei de-a VII-a ediții a Festivalului-Concurs Național „Lucreția Ciobanu”. Evenimentul, care aduna talente din domeniul muzicii populare, a fost un prilej de bucurie pentru participanți. Printre cei care au incantat publicul s-a numarat și tanarul…

- Muzeul Județean Mureș – Secția de Științele Naturii va prezinta o noua expoziție temporara in cladirea principala. Expoziția ULTIMII DINOZAURI DIN TRANSILVANIA este itinerata pentru o perioada de aproximativ 7 luni, in premiera pentru Targu Mureș. Vernisajul expoziției va avea loc joi, 18 aprilie 2024,…

- Muzeul Judetean Mures a anuntat, miercuri, descoperirea primului tezaur eneolitic din judet, care a putut fi documentat in situ de specialisti, pe raza localitatii Sanisor, gratie unui membru al comunitatii arheologilor amatori din Romania, Narcis-George Cartis, descoperirea fiind a doua de acest gen…

- Astazi, 26 martie, Majestatea Sa Margareta iși sarbatorește ziua de naștere. Custodele Coroanei Romane implinește 75 de ani. „Majestatea Sa iși sarbatorește ziua de naștere in familie și mulțumește din inima tuturor celor care i-au trimis ganduri bune și i-au adresat urari cu aceasta ocazie! La randul…

- Cu ocazia aniversarii a 170 de ani de la inființarea Jandarmeriei Romane, Muzeul Național de Istorie a Romaniei, in parteneriat cu Complexul Național Muzeal ASTRA din Sibiu, Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane și Muzeul Județean Mureș, organizeaza expoziția itineranta „Jandarmeria Romana 1850-2020".…