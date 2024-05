Stiri pe aceeasi tema

- Melinda French Gates, fosta sotie a cofondatorului Microsoft Bill Gates, a anuntat luni ca va demisiona din functia de copresedinte al Fundatiei Bill & Melinda Gates, luna viitoare, urmand sa infiinteze propria sa fundatie, relateaza CNBC, potrivit news.ro

- Melinda French Gates a transmis, luni, ca va demisiona din funcția de copreședinte al Fundației Bill și Melinda Gates, la conducerea careia s-a aflat din anul 2000, anul inființarii organizației caritabile.

- Mii de unguri au participat, duminica, la un miting impotriva premierului Viktor Orban, organizat cu cateva saptamani inainte de alegerile europarlamentare si locale, relateaza Reuters. Mitingul a fost organizat de Peter Magyar, fost membru al guvernului, considerat ca fiind prima amenintare serioasa…

- Gigantul rus Gazprom a raportat joi pierderi nete de 629 miliarde de ruble (6,9 miliarde de dolari) in 2023, comparativ cu un profit net de 1.226 miliarde de ruble (15,2 miliarde de dolari) in 2022, in conditiile in care vanzarile sale de gaze spre Europa s-au redus la jumatate, transmite Reuters. De…

- SUA si aliatii sai considera ca sunt iminente lovituri majore cu rachete si drone dinspre Iran sau aliati ai acestuia asupra armatei si guvernului din Israel, a informat miercuri Bloomberg, citand surse din domeniul securitatii americane si israeliene. Se vorbeste de un posibil atac din partea Iranului…

- UPDATE Comitetul rus de ancheta a anuntat ca bilantul masacrului de la sala de concerte Crocus de la periferia capitalei ruse a crescut la 137 de persoane, intre care trei copii, de la cifra de 133 comunicata mai devreme. Au fost de asemenea identificate pana acum 62 dintre victime, iar la fata locului…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a anuntat vineri arestarea mai multor asa-zisi ”sabotori”, inclusiv cetateni ucraineni si belarusi, la granita tarii sale cu Ucraina, in cadrul unei operatiuni „antiteroriste”, transmite Reuters. Luand cuvantul in marja unui eveniment desfasurat la Minsk, Lukasenko…

- Simona Halep a dat in judecata compania canadiana care a produs suplimentul nutritiv despre care crede ca a dus-o la o interdicție de patru ani pentru dopaj, care i-ar putea pune capat carierei, relateaza Reuters . Halep solicita despagubiri de peste 10 milioane de dolari de la compania Quantum Nutrition,…