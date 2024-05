Stiri pe aceeasi tema

- O manifestatie pro-Palestina se desfasoara luni, 20 mai, la rectoratul Universitatii Bucuresti, dupa modelul celor din Statele Unite, transmite agenția News.ro. Intre altele, protestatarii cer ca UB sa termine parteneriatul cu „Technion - Israel Institute of Technology“, o universitate din Israel.„3…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a reprosat vineri Occidentului ca interzice Ucrainei sa foloseasca armele furnizate de Europa si Statele Unite pentru a lovi teritoriul rus, intr-un interviu exclusiv acordat AFP, scrie AGERPRES.

- Francis-Yan Cyr-Racine, profesor la Departamentul de fizica al Universtații New Mexico din Statele Unite și unul dintre autorii lucrarii publicata in revista Physical Review Letters, afirma ca aceasta lume invizibila de particule noi, care sunt toate copii ale particulelor cunoscute, ar exista alaturi…

- Suceveanul David Turturean este unul dintre cei noua romani care studiaza in prezent la Massachusetts Institute of Technology (MIT), din Statele Unite ale Americii, una dintre cele mai indepartate, dar și mai reputate destinații de studiu din intreaga lume.Student in anul 3 la Departamentul de ...

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a discutat miercuri cu presedintele Azerbaidjanului Ilham Aliev despre importanta avansarii procesului de pace cu Armenia, subliniind ca "nimic nu justifica o crestere a tensiunilor la granita" cu aceasta tara, potrivit unui comunicat difuzat de Departamentul…

- „Marșul pentru viața” este organizat anual de toate cultele creștine, fiind un eveniment de promovare a valorilor pro viața. Evenimentul a fost organizat pentru prima data acum 50 de ani in Statele Unite ale Americii. Apoi, de-a lungul timpului, au avut loc marșuri pentru viața in majoritatea statelor…

- Departamentul de Justitie a dat in judecata Apple, joi, spunand ca ecosistemul iPhone este un monopol care a determinat ”evaluarea sa astronomica”, in detrimentul consumatorilor, dezvoltatorilor si producatorilor de telefoane rivali, transmite CNBC, citat de news.ro. Procesul sustine ca practicile…

- Peste 700 de cetațeni straini care lupta pe front de partea Ucrainei, printre care cetațeni din Țarile de Jos, Noua Zeelanda, Norvegia, Polonia și Romania, au fost dați in urmarire de Rusia, potrivit agenției ruse de presa TASS. Direcția principala de informații (GUR) a Ministerului ucrainean al Apararii…