Stiri pe aceeasi tema

- Peste 58 de proiecte au fost depuse pana in prezent in cadrul apelului „Dezvoltarea intreprinderilor și a antreprenoriatului”, componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM-urilor care sprijina creșterea durabila și crearea de locuri de munca”, din Programul Tranziție Justa…

- Guvernul a aprobat eliberarea din functie a 14 prefecti si 11 subprefecti din Bucuresti si mai multe judete, precum si numirea altora noi in locul acestora, la nivelul Capitalei noul prefect fiind Mugur-Mihai Toader, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin. „La capitolul eliberari…

- 14 prefecti si 11 subprefecti au fost eliberati din functii de Guvern , in sedinta de joi, pentru a putea candida la alegerile locale din 9 iunie. ”La capitolul eliberari din functie, este vorba de 14 prefecti si de 11 subprefecti. La capitolul numiri este vorba de 14 prefecti si 7 subprefecti. Legea…

- "La capitolul eliberari din functie este vorba de 14 prefecti si de 11 subprefecti, iar la capitolul numiri 14 prefecti si sapte subprefecti. Va aduc aminte si contextul in care vine aceasta serie de hotarari de guvern: Legea nr. 115 din 2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale…

- Guvernul a aprobat eliberarea din functie a 14 prefecti si 11 subprefecti din Bucuresti si mai multe judete, precum si numirea altora noi in locul acestora, la nivelul Capitalei noul prefect fiind Mugur-Mihai Toader, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin. „La capitolul eliberari…

- Meteorologii au emis avertizari Cod galben și Cod portocaliu de vant puternic, valabile in intreaga țara pana marți seara. O avertizare Cod galben, valabila de luni de la ora 20.00 pana marți la ora 8.00 vizeaza județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Nasaud, Mureș, Cluj, Salaj, Bihor, Alba, Sibiu,…

- La datele de 4 și 5 martie 2024 polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Dambovița și ai inspectoratele de poliție județene Prahova și Sibiu, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovița, au efectuat 66 de percheziții domiciliare, in județele…

- IGPR transmite ca se fac 66 de perchezitii in Brasov, Bucuresti si in 20 de judete, intr-un dosar vizand obtinerea ilegala de fonduri pentru IMM garantate de stat, in care sunt implicate 25 de persoane si 30 de firme. Prejudiciul, este de aproape 6 milioane de lei. Politistii au desfasurat luni si marti…