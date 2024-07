Finanțare start-up România. Surse și recomandări Finanțare start-up Antreprenorii romani au la dispoziție, in anul 2024, o serie intreaga de oportunitați de finanțare, in special din fonduri europene. Iata o lista cu 7 tipuri de finanțari pentru microintreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) – fonduri europene nerambursabile, ajutoare de stat, imprumuturi bancare: Granturi IMM de 200.000-8 milioane EUR in județele de tranziție justaMicrointreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din 6 județe afectate de reducerea activitații industriale poluatoare vor putea obține granturi de cate 200.000-8 milioane de euro pe proiect, sub forma de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

