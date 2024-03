Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, despre Ordonanta privind impozitarea concediilor medicale, care a ramas blocata in Parlament si inca este in vigoare, ca o organizare mai buna si o intensificare a controalelor ar putea sa duca la o echilibrare a situatiei in ceea ce priveste numarul…

- „Proiectul de ordonanta de urgenta prevede reorganizarea activitatii agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) cu obiectivul de a consolida capacitatea institutionala a acesteia in colectarea veniturilor bugetului general consolidat dar si combaterea fenomenului de evaziune fiscala”, a spus…

- Proiectul de lege completeaza in acest sens articolul 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002, stabilind exceptarea posesorilor de permis pentru categoriile AM, A1, A2 si A de la obligatia de a detine asupra lor triunghiuri reflectorizante, trusa de prim-ajutor si extinctor."Pentru a fi…

- ”Domnilor semnatari ai acestei motiuni, in loc sa va ocupati timpul cu populisme, de ce nu va alaturati misiunii de a face din Romania locul in care poti sa pasesti fara frica in spitale. Pentru ca se fac si lucruri bune pe care le putem prezenta, Daca ati fi aruncat un ochi pe programul bugetar, ati…

- Senatul a eliminat, luni, impozitarea de 10% pe concediile medicale, senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc afirmand ca, prin amendamentul adoptat, s-a eliminat si impozitarea concediului de maternitate si impozitarea concediului pentru ingrijirea copilului bolnav. Proiectul merge la Camera Deputatilor, for…

- Senatul a eliminat, luni, impozitarea de 10% pe concediile medicale, senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc afirmand ca, prin amendamentul adoptat, s-a eliminat si impozitarea concediului de maternitate si impozitarea concediului pentru ingrijirea copilului bolnav. Proiectul merge la Camera Deputatilor,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila , a declarat, miercuri, dupa intalnirea pe care a avut-o, impreuna cu premierul Marcel Ciolacu, cu reprezentantii Federatiei Sanitas, ca este foarte important sa se rezolve in perioada urmatoare discrepantele salariale intre diferitele categorii din sectorul sanitar.…

- In sistemul e-Factura, in vigoare de la 1 ianuarie, au fost preluate pana acum 2,7 milioane de facturi, cu o valoare totala de 16 miliarde de lei, a declarat, luni, Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, care a adaugat ca se așteapta sa se ajunga la un milion de facturi pe zi.„As face cateva precizari…