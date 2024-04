Stiri pe aceeasi tema

- Moment emoționant in cadrul ediției de astazi a emisiunii Vacanța de vedeta. Laura Cosoi a izbucnit in lacrimi, in timp ce in platou se afla Alexandra Ungureanu. Ce a emoționat-o pe frumoasa prezentatoare TV.

- Geanina Ilieș a fost invitata la ediția de astazi a emisiunii Vacanța de Vedeta de la Antena Stars, unde a vorbit despre vacanțele in care a fost, dar și despre fiul ei. Prezentatoarea TV a marturisit la ce facultate iși dorește sa mearga Patrick. Baiatul vedetei vrea sa se mute departe de Romania.

- Geanina Ilieș a dezvaluit ce face de fiecare data cand merge in vacanța. Indragita prezentatoare TV a petrecut momente speciale alaturi de fiul ei, in Barcelona. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Vacanța de Vedeta.

- Laura Cosoi este gazda emisiunii „Vacanța de vedeta”, emisiune ce va avea premiera sambata aceasta, de la ora 15.00, pe Antena Stars. Actrița spune ca a acceptat cu drag noul proiect și simte ca i se potrivește de minune, asta pentru ca printre marile ei pasiuni se numara, evident, și calatoriile.

- Sambata, 24 februarie, de la ora 15.00, Antena Stars lanseaza emisiunea ,,Vacanța de vedeta”, singurul talk-show ce aduce in casele telespectatorilor informații utile despre cele mai fascinante și inedite destinații de vacanța, dar și tips&tricks și imagini exclusive din vacanțele vedetelor. Laura Cosoi…

