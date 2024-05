Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat peste noapte un atac cu drone asupra regiunilor ucrainene Harkov și Dnipro, ranind cel puțin șase persoane și lovind infrastructuri critice, cladiri comerciale și rezidențiale, au declarat sambata oficiali regionali, potrivit Reuters. Forțele aeriene ucrainene au declarat ca forțele ruse…

- Doua persoane au fost ucise si alte opt ranite cu focuri de arma in timpul unei petreceri de cartier in orasul Memphis din statul american Tennessee (sud-est), transmit duminica AFP si Reuters, citand un anunt al politiei locale.

- Un nou incident cu un avion Boeing. De aceasta data carcasa unui motor al unei aeronave s-a desprins in timpul decolarii. Din primele informații, e vorba despre o avion ce avea la bord 135 de pasageri. Se fac verificari pentru a se lamuri cum s-a produs incidentul. Autoritatile de reglementare a companiilor…

- Administratia Aviatica Federala americana (FAA) a anuntat ca a demarat o investigație dupa ce carcasa unui motor al unui avion Boeing 737-800 al companiei Southwest Airlines a cazut in timpul decolarii din Denver si a lovit flapsul aripii

- Mai multe persoane au fost ranite intr-un atac armat care a avut loc marți dimineața, 2 aprilie, la o școala din Finlanda. Un suspect a fost reținut, a anunțat poliția finlandeza intr-un comunicat, citat de Reuters.Incidentul a avut loc la școala primara Viertola din orașul Vantaa, o suburbie a capitalei…

- Unsprezece persoane au fost ranite dupa ce o nava de croaziera a Bulgariei s-a izbit intr-un zid de beton al unei ecluze pe Dunare, in orasul Aschach an der Donau din nordul Austriei, a anuntat politia locala simbata, informeaza Reuters. Circa 160 de pasageri se aflau pe nava de croaziera care se deplasa…

- Patru persoane au murit, iar alte 30 au fost ranite in urma unui accident auto ce a avut loc la un raliu in Ungaria. Incidentul a avut la cursa ORB Esztergom-Nyergesujfalu, cand una din mașinile ce concurau a ieșit de pe carosabil.

- Un avion de pasageri E-195 operat de compania naționala sirba AirSerbia s-a lovit recent de un echipament la sol in timpul decolarii și a suferit avarii semnificative in timpul decolarii. Incidentul a avut loc in momentul in care aeronava, cu 106 persoane la bord, urma sa plece spre Dusseldorf de pe…