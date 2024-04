Stiri pe aceeasi tema

- Un alt incident grav cu un un avion Boeing a avut loc in Statele Unite. Carcasa unuia dintre motoare s-a desprins in timpul decolarii și a lovit flapsul unei aripi. Avionul a revenit in siguranta pe aeroportul international din Denver, Colorado.

- Aproximativ 135 de pasageri și-au vazut moartea cu ochii, dupa ce carcasa avionului in care se aflau s-a desprins. Aeronava se afla in aer in acel moment, astfel ca viața lor a fost pusa in pericol. Imaginile care surprins incidentul sunt de-a dreptul de coșmar!

- Autoritatile de reglementare a companiilor aeriene din Statele Unite au inceput o ancheta dupa ce carcasa motorului unui avion Boeing 737-800 s-a desprins in timpul decolarii si a lovit flapsul unei aripi, relateaza BBC.

- Administratia Aviatica Federala americana (FAA) a anuntat ca a demarat o investigație dupa ce carcasa unui motor al unui avion Boeing 737-800 al companiei Southwest Airlines a cazut in timpul decolarii din Denver si a lovit flapsul aripii

- Un avion militar rusesc de transport Il-76 s-a prabușit in timpul unui zbor programat in regiunea Ivanovo, din Rusia. La bord se aflau 15 persoane, a precizat Ministerul rus al Apararii. "Pe 12 martie, in jurul orei 13:00, un avion militar de transport Il-76 s-a prabușit in regiunea Ivanovo in timpul…

- In timp ce zbura intre Germania și Turcia, unul dintre parbrizele cockpitului unui Boeing 737-8 Max s-a crapat, forțand piloții sa zboare mai mult de 25 de minute la o altitudine de 8.500 de metri pentru a ajunge in siguranța la Stuttgart, relateaza Rador Radio Romania. Se tot vorbeste despre dificultațile…

- Un avion de pasageri E-195 operat de compania naționala sirba AirSerbia s-a lovit recent de un echipament la sol in timpul decolarii și a suferit avarii semnificative in timpul decolarii. Incidentul a avut loc in momentul in care aeronava, cu 106 persoane la bord, urma sa plece spre Dusseldorf de pe…

- Sute de pasageri au fost ținuți blocați intr-un avion timp de peste o ora pe Aeroportul Baneasa, fara nicio explicație din partea echipajului, dupa ce aeronava a aterizat acolo in loc sa ajunga la destinația sa inițiala, Aeroportul Otopeni. O aeronava a companiei Ryanair, care a decolat de la Treviso,…