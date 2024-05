CSM Constanta: Atletul David Ciolpan, doua medalii de aur si record personal la Abu Dhabi (GALERIE FOTO)

Atletul David Ciolpan, de la CSM Constanta, a avut evolutii remarcabile, in cadrul reuniunii atletice internationale desfasurata la Abu Dhabi, in Emiratele Arabe Unite. In cea de a doua zi, sportivul… [citeste mai departe]