- Ministerul Energiei pregatește un cadru legislativ pentru formarea comunitaților de energie, primul pas pentru ca prosumatorii sa poata imparți cu alți consumatori electricitatea produsa de anumite panouri fotovoltaice. In Europa exista in acest moment peste 9.000 de comunitați de energie, unde prețurile…

- Prosumatorii din Romania, adica cei care iși produc energie acasa pentru consumul propriu, sunt obligați sa iși instaleze un al doilea contor, arata Asociatia Prosumatorilor si a Comunitatilor de Energie (APCE), care solicita eliminarea obligativitatii, spunand ca acest contor este inutil, iar costurile,…

- Asociatia Prosumatorilor si a Comunitatilor de Energie (APCE) solicita eliminarea obligativitatii instalarii celui de-al doilea contor pentru prosumatori, pe care il considera inutil, si atrage atentia ca aceste costuri, care sunt estimate la 100 de milioane de euro, vor fi suportate de toti consumatorii…

- Cu cateva zile inainte de Paștele Catolic, nu se poate spune ca vanzarile de miei au explodat, ci s-au menținut mai degraba la nivelul obișnuit pentru aceasta perioada, daca nu cumva vorbim chiar de scadere. La acest moment, crescatorii cer 25 lei/kg de miel in viu, un preț ceva mai mare fața de anul…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat luni intenția Ministerului de a propune abrogarea „taxei pe soare” printr-o ordonanța de urgența. Aceasta taxa, care a fost subiectul unor dezbateri intense , viza prosumatorii care produc energie electrica folosind panouri fotovoltaice. Decizia vine…

- Guvernul și ANRE se pregatesc sa majoreze costul energiei electrice, in Romania. In vremurile in care Spania, de exemplu, ofera energie populatiei aproape gratis, la noi se face tot posibilul pentru care factura la „curent” sa creasca si mai mult. Planul seret a fost dat in vileag de Asociația Prosumatorilor…

- Pretul uleiului de masline in Uniunea Europeana era in ianuarie 2024 cu 50% mai ridicat decat in luna similara din 2023, arata datele publicate marti de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).In ianuarie 2024, toate statele membre UE au raportat majorari anuale ale preturilor la uleiul de masline,…

