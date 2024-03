Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Energiei pregatește abrogarea „taxei pe soare” pentru prosumatori printr-o ordonanța de urgența, a declarat ministrul Sebastian Burduja luni. Aceasta mișcare vine in urma clarificarii din partea Comisiei Europene, care a subliniat ca fiecare stat poate decide asupra aplicarii acestei taxe.…

- „Ministerul Energiei susține eliminarea taxei pe soare. De altfel, avem și raspunsul formal de la Comisia Europeana, care ne permite abrogarea acelui articol”, a spus Burduja, potrivit HotNews.ro.Potrivit acestuia, Comisia Europeana a precizat ca este vorba despre o clauza de tipul „poate”, adica fiecare…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, anunța ca in urma numeroaselor discuții, intalniri și dezbateri, inclusiv prin demersuri la Comisia Europeana, taxa pe soare pentru prosumatori va fi eliminata

- Proiectul de Ordonanta care prevede eliminarea taxei pe soare pentru prosumatori aduce claritate in cadrul legislativ si elimina incertitudinile si potentialele amenintari ale dezvoltarii prosumatorilor in Romania, afirma ministrul Energiei, Sebastian Burduja. "Cand am fost investit ministru al energiei,…

- O ordonanța de urgența permite ANRE sa taxeze prosumatorii incepand cu 1 decembrie 2026, daca puterea lor va depași 8% din totalul capacitaților de producere a energiei din Romania. In urma cu doi ani, cand a fost aprobata ordonanța, Guvernul a precizat ca nu are de gand s-o aplice, ci este vorba de…

- In ciuda asigurarilor din partea Guvernului, ca nu va introduce așa numita “taxa pe soare”, ANRE a pregatit infrastructura pentru taxarea autoconsumului pe banii prosumatorilor. Ca sa poți obține certificatul de racordare ca prosumator este nevoie sa adaugi suplimentar un tablou sigilabil cu siguranțe.…

- In curand vom avea taxa pe soare. Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei ( ANRE ) a pregatit infrastructura pentru taxarea autoconsumului pe banii prosumatorilor, in ciuda asigurarilor din partea Guvernului ca nu va introduce asa numita „ taxa pe soare”, sustin reprezentantii Asociatiei…

- "Ministerul Energiei a luat nota de amenzile aplicate de Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) celor patru furnizori (traderi) care au manipulat piața energiei electrice, amenzi care au atins niveluri record. Reamintim faptul ca ministrul energiei, Sebastian Burduja, a solicitat…