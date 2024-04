OMS îndeamnă la vigilență sporită față de gripa aviară Gripa aviara se raspandește din ce in ce mai mult. Pot fi afectate și mamiferele, de exemplu vacile. Deși OMS evalueaza in prezent riscul pentru sanatatea publica ca fiind scazut, avertizeaza in continuare impotriva consumului de lapte crud. Raspandirea globala a virusului gripei aviare H5N1 continua sa preocupe Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Organizația consider, […] The post OMS indeamna la vigilența sporita fața de gripa aviara appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

