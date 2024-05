Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au murit dupa ce un autobuz de pasageri a cazut vineri de pe un pod in raul Moika, in orașul rus Sankt Petersburg. Un autobuz a cazut de pe un pod in raul Moika din orasul Sankt Petersburg. Imaginile de pe camerele de supraveghere au surprins momentul in care autovehiculul circula haotic…

- Un grav accident a avut loc vineri in orasul rus Sankt Petersburg. Un autobuz a ajuns in apa unui rau, dupa ce a cazut de pe un pod. Din primele informații, mai multe persoane și-au pierdut viața. Momentul in care autobuzul cade in apa a fost surprins in imagini, iar inregistrarea video cutremuratoare…

- Un motociclist a murit, iar pasagera aflata pe motocicleta alaturi de el a fost grav ranita, intr-un accident produs pe o strada din municipiul Galati. Un sofer de 25 de ani a intors autoturismul fara a se asigura.

- Un accident tragic a avut loc in aceasta dimineața in localitatea Dragoești, din județul Valcea. Doi tineri in varsta de 15 și 22 de ani au murit, dupa ce s-au izbit de un stalp aflat in afara carosabilului. Pasagera in varsta de 14 ani a ajuns la spital, avand rani grave.

- In total 45 de persoane, aproape toti pasagerii unui autobuz, au murit joi in Africa de Sud, intr-un accident rutier grav, dupa ce vehiculul a cazut de pe un pod, de la aproximativ 50 de metri inaltime, si s-a zdrobit pe fundul unei rape, relateaza AFP. ”Accidentul, implicand un autobuz de transport…

- Un accident cumplit s-a produs astazi, pe data de 24 martie 2024, pe șoseaua de centura din Caransebeș! Un șofer a murit. Alte șase persoane sunt in stare grava și au fost transportate de urgența la spital.

- Tragedie in Valcea. Barbat de 57 de ani, mort pe loc si alte 4 persoane, in stare grava la spital. Un autoturism s-a ciocnit frontal cu o autoutilitara Noaptea trecuta, in localitatea Dragoesti, un sofer de 57 de ani si-a pierdut viata dupa ce masina sa a intrat in coliziune cu o autoutilitara, iar…

- Explozia a avut loc pe bulevardul Preciziei din sectorul 6 al Capitalei. Oamenii care stau in aceasta zona au dat alarma și au sunat la 112 dupa ce au auzit explozia puternica.Pompierii și polițiștii care au ajuns la fața locului au reușit sa-l salveze pe șofer inainte ca mașina sa fie cuprinsa complet…