Stiri pe aceeasi tema

- Accident mortal in vestul țarii. Intervenție la un grav accident rutier in care au fost implicate 12 persoane, aflate in 3 autoturisme, pe Șoseaua de Centura a municipiului Caransebeș* Pentru salvarea victimelor, la fața locului au fost mobilizate 4 echipaje de pompieri militari din cadrul Detașamentului…

- Un accident rutier teribil a avut loc, vineri dupa-amiaza, 8 martie 2024. Ei bine, in urma unei explozii la o roata, un TIR a lovit o mașina, care a cazut de pe viaduct in apropierea terasamentului caii ferate, pe Centura Avrigului, din județul Sibiu. Incidentul a provocat decesul a trei persoane.

- Un accident cu urmari dramatice s-a produs joi, pe DN 13, in județul Brașov. Echipajele medicale au intervenit la fața locului, dar, din pacate, doua persoane nu au putut fi salvate. Doi barbati, unul in varsta de 55 de ani si celalalt de 60 de ani, au murit, iar o femeie a fost grav ranita […] The…

- Accident grav in Brașov. Doi barbați au murit și o femeie este in stare de inconștiența, dupa ce doua mașini s-au ciocnit, in Brașov. Una dintre ele se afla pe contrasens, iar impactul le-a fost fatal celor doi. Medicii depun eforturi uriașe pentru a-i salva viața femeii.

- Un accident teribil a avut loc, in aceasta dupa-amiaza, pe Șoseaua de Centura localitatea Glina. In urma impactului dintre doua vehicule, o automacara și un autoturism, doua persoane au ajuns de urgența la spital.

- In aceasta dimineata, in jurul orei 06:30, pe DN2 E85, pe raza localitatii Cotorca, judetul Ialomita s a produs un accident de circulatie soldat cu decesul a 3 persoane.Potrivit IPJ Ialomita, din primele verificari a reiesit ca, in timp ce un autoturism se deplasa din directia Buzau catre Bucuresti…

- Un tanar de 24 de ani a murit și alte 3 persoane, printre care doi adolescenți, au fost grav raniți dupa ce autoutilitara in care erau s-a rasturnat de mai multe ori și a ramas suspendata peste sanțul din afara drumului.