Un accident cu urmari dramatice s-a produs joi, pe DN 13, in județul Brașov. Echipajele medicale au intervenit la fața locului, dar, din pacate, doua persoane nu au putut fi salvate. Doi barbati, unul in varsta de 55 de ani si celalalt de 60 de ani, au murit, iar o femeie a fost grav ranita […] The post Accident cumplit pe DN 13: doi barbați au murit. O femeie, in stare grava first appeared on Ziarul National .