Stiri pe aceeasi tema

- Un accident cu urmari dramatice s-a produs joi, pe DN 13, in județul Brașov. Echipajele medicale au intervenit la fața locului, dar, din pacate, doua persoane nu au putut fi salvate. Doi barbati, unul in varsta de 55 de ani si celalalt de 60 de ani, au murit, iar o femeie a fost grav ranita […] The…

- Un accident feroviar cumplit s-a produs vineri seara, in Harghita. Trenul care circula pe ruta Brașov - Budapesta a lovit mortal o persoana. Victima s-a stins din viața pe loc, iar medicii nu au mai reușit sa o salveze. Tragedia s-a produs in gara Sancraieni.

- Grav accident langa Brașov! O persoana a murit și alte șase au fost ranite dupa ce trei mașini s-au facut praf. Potrivit informațiilor, o alta persoana se afla in stop cardio-respirator și a fost supusa manevrelor de resuscitare.

- Un grav accident a avut loc pe o șosea din Bihor! Un barbat in varsta de 46 de ani a murit dupa ce doua mașini s-au ciocnit violent. Incidentul s-a petrecut pe D.N.79, intre localitațile Avram Iancu și Ciumeghiu.

- Un accident ingrozitor cu cinci victime s-a produs in Brașov. Doua mașini s-au ciocnit, iar un adolescent de 16 ani și un barbat au murit. Alte trei persoane au fost transportate la spital in stare foarte grava. Doua minore au nevoie de ingrijiri medicale.

- Un accident cumplit s-a produs in Romania. Doua mașini s-au ciocnit pe o strada din Suceava. Intr-una dintre cele doua autoturisme se afla o tanara de 24 de ani, care s-a stins din viața in urma impactului. Alaturi de ea se afla soțul ei, iar cei doi s-au casatorit recent.

- O persoana a murit și trei sunt in stare de inconștiența, dupa un accident produs duminica seara pe drumul care leaga localitațile Dumbraveni și Bursuceni din județul Suceava.In accident au fost implicate doua autoturisme. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Bucovina" al județului…

- ACCIDENT GRAV la Galda de Jos: O persoana INCARCERATA, in stare de inconștiența, dupa o coliziune intre doua autoturisme ACCIDENT GRAV la Galda de Jos: O persoana INCARCERATA, in stare de inconștiența, dupa o coliziune intre doua autoturisme Un accident rutier a avut loc marți, 21 noiembrie, in jurul…