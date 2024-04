FOTO – Întâmplare de Paște, la Muzeul din Bistrița: Un joc între lumină și întuneric, între rațiune și inexplicabil Clipa Creatiei. Cruce. Aripi. Sfat. Sunt cateva dintre lucrarile cioplite in lemn care contureaza o tulburatoare Intamplare de Paște, la Muzeul Județean din Bistrița. Sunt marturii pline de simboluri, extrase din ateliere cu rumegus si aschii pe jos sau din biserici luminoase… Intamplare de Paste se numește evenimentul expozitional propus de Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud cu cateva zile inainte de Inviere. „Ne-am propus sa adunam la un loc cat mai mulți meșteri care inca lucreaza in lemn. Care pastreaza tradiția și seninatatea meșteșugului de a ciopli lemnul. Fiecare exponat are o poveste plina… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

