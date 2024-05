Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru parteneriate internaționale, Jutta Urpilainen, a vorbit intr-un interviu pentru Digi24 despre experiența pe care Romania ar putea-o impartași altor state aflate in tranziție, dar și despre felul in are țara noastra a invațat sa se protejeze impotriva propagandei rusești. Jutta…

- Guvernul Romaniei are in vedere doua proiecte de proporții monumentale, care promit sa redefineasca structura și funcționarea țarii in viitorul apropiat. Sub conducerea premierului Marcel Ciolacu, aceste inițiative, reforma fiscala și regionalizarea, sunt menite sa aduca schimbari semnificative in modul…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat joi seara ca Emiratele Arabe Unite vor investi in Romania prin construirea mai multor fabrici și abatoare. In cadrul unei vizite oficiale a delegației Guvernului Romaniei in statele respective, s-au pus bazele unor proiecte majore in domeniul zootehnic…

- "Nu suntem multumiti, asteptam Bulgaria si Romania in Schengen si terestru", a spus comisarul european pentru Afaceri Interne Ylva Johansson, la sfarsitul intalnirii pe care avut-o joi la Sofia cu ministrul bulgar de Interne, Kalin Stoianov, si omologul sau roman, Catalin Predoiu. Ea a mentionat ca…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu s-a intalnit, joi, la Abu Dhabi cu reprezentanții unor companii importante din Emiratele Arabe Unite. Agenda discuțiilor a vizat extinderea si modernizarea Aeroportului Otopeni, a infrastructurii portuare si feroviare, investitiile in energie verde. Dezvoltarea de proiecte…

- Partidul Social Democrat a anunțat oficial ca și-a stabilit un obiectiv prioritar: sa introduca pana la finalul acestui an salariul minim european. Acest lucru inseamna bani mai mulți pentru angajații romani, care se va traduce intr-o creștere a puterii de cumparare și a nivelului de trai. PSD a anunțat…

- Romania a castigat procesul Rosia Montana, sentinta venind dupa mai multe saptamani in care tot felul de specialisti, de la politicieni la tot felul de analisti, au tot anuntat dezastrul. In paranteza fie spus, intr-o tara nebananiera, premierul Marcel Ciolacu si ministrul Finantelor, Marcel Bolos,…

- Fermierii din toata Europa, inclusiv din Romania, au ieșit la proteste, iar acum comisarul european pentru Agricultura, Janusz Wojciechowski, a declarat, intr-un interviu video, pentru StartupCafe.ro, la Bruxelles, ca Guvernul Romaniei nu a oferit fermierilor noștri un volum mare de ajutoare de stat,…