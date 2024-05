Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Nationale organizeaza, in perioada 20 mai – 27 iunie, o noua campanie de recrutare si selectie pentru cetatenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva, in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei, fiind disponibile 4936 de locuri de rezervisti voluntari…

- Dintre candidatii inscrisi in cadrul primei serii de recrutare-selectie a soldatilor profesionisti in Armata Romaniei din acest an, doar 40% au fost admisi, a anuntat luni Ministerul Apararii Nationale.

- Peste 6.000 de romani, cu peste 1.000 in plus fața de numarul locurilor disponibile, au raspuns campaniei Ministerului Apararii Naționale (MApN), aplicand la anunțul instituției pentru a deveni militari. C ampania de recrutare a fost inițiata in luna februarie și ulterior prelungita, bucurandu-se de…