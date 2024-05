Stiri pe aceeasi tema

- Liberalul Liviu Cocean, fost director general al Piețe SA, societate aflata in subordinea Primariei Timișoara, este invitatul ediției din aceasta seara a emisiunii PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre problemele semnalate de Liviu Cocean in administrația Fritz, și despre cum l-a prins pe primar cu minciuna…

- Singura concediere disciplinara dispusa de primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a fost un eșec. Funcționara-problema a obținut printr-o sentința definitiva reangajarea, judecatorii considerand ca masura a fost prea dura, iar o mustrare scrisa era suficienta. Mirela Toc este o funcționara a Primariei…

- SC Piețe SA Timișoara a finalizat un amplu proiect de modernizare care a fost implementat la Hala de lactate din Piața Badea Carțan. Proiectul a prevazut inlocuirea instalației de climatizare cu purificatoare de aer, achiziția a 20 de vitrine frigorifice mici de 1,5 m și 13 vitrine frigorifice mari…

- Consilierul local Roxana Iliescu scoate in evidența eșecul secției cimitire din cadrul Horticultura SA, societate aflata in subordinea Primariei Timișoara, care are in grija cimitirele Calea Șagului și Rusu Șirianu, este, conform consilierei Pro Romania, „in gaura totala la capitolul eficiența economica”.…

- Tranzactiile au fost suspendate joi dimineata, la cererea Autoritatii pentru Servicii si Piete din Belgia, dupa ce gigantul american Altria a anuntat miercuri ca isi va reduce participatia de aproximativ 10% la producatorul de bere belgian. Altria a declarat ca planuieste sa vanda 35 de milioane din…

- Cu ajutorul unor muncitori care au taiat lacatele de pe ușa de intrare in incinta ștrandului ZHH (fostul Termal) oamenii Primariei Timișoara au reușit luni sa intre in incinta acestuia. Municipalitatea a anunțat ca locația ”a revenit astazi orașului dupa un lung șir de procese” și ca va fi redeschis…