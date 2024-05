Stiri pe aceeasi tema

- O noua teorie sugereaza ca zapada abundenta ar putea reprezenta un factor in declanșarea de cutremure - dovada ca ceea ce se intampla pe și deasupra suprafeței Pamantului poate juca un rol in evenimentele subterane, informeaza NBC News.Un studiu publicat miercuri in revista Science Advances indica o…

- Potrivit MAE, cetatenii romani care se afla, intentioneaza sa calatoreasca sau sa tranziteze Bulgaria catre Grecia si Turcia si retur catre Romania trebuie sa stie ca, in perioada minivacantei prilejuite de sarbatorile pascale (30 aprilie - 6 mai), se preconizeaza inregistrarea unor timpi de asteptare…

- Invațatoare, inregistrata in timp ce jignea copiii de la clasa. Femeia a fost reincadrata in sistemul de invațamant in 2023, la o instituție din municipiul Constanța. Autoritațile o aveaau in vizor inca din ianuarie 2024. „Tampita pamantului, te-a apucat vanzoleala”. Invațatoare, inregistrata in timp…

- Autoritatile turce au arestat 147 de persoane suspectate de apartenenta la gruparea jihadista Statul Islamic, a anuntat marti ministrul turc de interne Ali Yerlikaya, in conditiile in care s-a aflat ca doi dintre presupusii autori ai atentatului de la sala de concerte din Moscova se intorsesera din…

- Statele Unite și Japonia au propus luni o rezoluție Consiliului de Securitate al ONU care sa sublinieze ca națiunile ar trebui sa respecte un tratat care interzice amplasarea de arme nucleare in spațiu, un mesaj care pare sa vizeze Rusia. Washingtonul crede ca Moscova dezvolta o arma nucleara antisatelit…

- Pe 28 februarie, Tepco a inceput o noua operatiune de deversare in Oceanul Pacific a apei stocate pe amplasamentul uzinei, tratata anterior pentru a elimina majoritatea substantelor sale radioactive, cu exceptia tritiului, care este periculos doar in doze mari concentrate.Aceasta a patra faza de deversare…

- China și-a menținut poziția de principala sursa de importuri de autovehicule noi din UE in termeni de valoare, inregistrand o creștere robusta de 37,1% și revendicand o cota de piața semnificativa de 17,7%, potrivit celui mai recent raport al Asociației Europene a Producatorilor de Automobile (ACEA).…

- Coreea de Nord a anuntat, luni, ca a dezvoltat un nou sistem de control pentru lansatoarele multiple de rachete, despre care considera ca ii va imbunatati semnificativ capacitatile de aparare, relateaza AFP, citata de News.ro.Sambata, Academia de Stiinte ale Apararii din Pyongyang a efectuat cu succes…