Stiri pe aceeasi tema

- Florin Piersic a fost supus unei intervenții chirurgicale extrem de dificile joi. Medicii de la Spitalul Foișor din București i-au montat maestrului o proteza provizorie, cu pompa de antibiotic pentru a curața locul. Din fericire, operația a fost un succes, spun medicii. Proteza care i-a fost indepartata…

- Florin Piersic a fost operat, miercuri, in regim de urgența la Spitalul Foișor din București, in prezent fiind in ”stare stabila”. O echipa compusa din medici cu mai mult specialitați au decis efectuarea intervenției chirurgicale in regim de urgența in cazul actorului Florin Piersic, transmite miercuri…

- Florin Piersic a fost operat joi la Spitalul Foișor din București, unde medicii i-au indepartat proteza de la genunchi de la care au pornit toate problemele indragitului actor. Starea lui Florin Piersic este grava. Anuntul a fost facut joi de medicii de la Spitalul Foișor, unde a fost transferat indragitul…

- Intr-o zi plina de semnificație și emoție, Cristian Popescu Piedone iși indreapta gandurile catre cei dragi și transmite un mesaj incarcat de credința și speranța. Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5 și principalul candidat la Primaria Capitalei, transmite un mesaj incarcat de emoție și…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a transmis lui Cristian Popescu Piedone sa se așeze la masa cu Gabriela Firea și sa gandeasca impreuna cu proiect mai mare pentru București. Ciolacu a explicat ca Piedone are un scor politic mare, dar daca nu se va așeza la discuții pentru a forma o echipa, atunci…

- Intr-o emisiune televizata marți seara, Cristian Popescu Piedone a afirmat ca susținerea din partea PSD și PNL in cursa pentru Primaria Capitalei ar reprezenta un prim pas crucial spre victoria sa in alegerile locale și, ulterior, prezidențiale! „Eu nu ma dezic de PPU-SL. In doua zile imi voi depune…

- Daca PSD o va nominaliza pe doamna Gabriela Firea, cel mai bun dintre noi sa-l invinga pe Nicușor Dan, a spus Piedone. Cristian Popescu Piedone , care și-a anunțat oficial intrarea in cursa pentru Primaria Capitalei din partea Partidului Umanist Social Liberal, a evitat sa intre in polemici cu posibila…

- Cristian Popescu Piedone a emis prognoza meteo in politica. In ciuda faptului ca ”vine furtuna peste București”, primarul Sectorului 5 se arata hotarat sa o infrunte. Intr-o postare plina de poezie și aluzii la starea actuala a scenei politice, Piedone iși arata determinarea de a candida pentru fotoliul…