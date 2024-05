Stiri pe aceeasi tema

- Sportul constantean, dar si cel romanesc sunt din nou in doliu, dupa ce s a stins din viata, astazi, 16 mai 2024, la varsta de numai 54 de ani, culturistul Costel Caileanu, din Navodari.Acesta s a stins din viata intr un grav accident petrecut pe drumul dintre Navodari si Corbu.Fost multiplu campion…

- Sfarșit tragic pentru un tanar in varsta de 23 de ani! Ionuț a murit de Paște, in Italia, dupa ce a ramas blocat intr-un container plin cu haine și s-a sufocat. Avea toata viața inainte, iar visul lui era sa iși construiasca o casa.

- Inca o tragedie a provocat o durere greu de imaginat in sufletul unei familii din București. Fabian s-a stins din viața la o varsta frageda, dupa o lunga lupta cu cancerul. Familia lui ete impietrita de durere, dupa un an intreg in care tot ce au sperat a fost sa se vindece de boala crunta. Veștile…

- Este doliu in Romania, dupa ce s-a mai stins din viața un nume important al lumii politice. Este vorba despre Doru Viorel Ursu, fost ministru de interne, care a plecat dintre noi in mod fulgerator. Familia a fost cea care a facut anunțul cutremurator. S-a stins din viața Doru Viorel Ursu Lumea politica…

- Ionița de la Clejani trece prin momente dureroase. Tatal sau, Marin Manole, s-a stins din viața la varsta de 82 de ani. Barbatul a fost o figura cunoscuta in lumea muzicii, bucurandu-se de succes și in țara, dar și in strainatate.

- Dumitru „Take” Macri, legenda Rapidului, s-a stins din viața la 92 de ani. Pe 28 aprilie, fostul fundaș central ar fi implinit 93 de ani. Dumitru Macri era ultimul supraviețuitor al echipei Rapidului din anii '50 și era stabilit la Paris, acolo de unde s-a stins din viața la 92 de ani, potrivit vișiniu.ro.„Dumitru…

- Un roman a avut parte de un sfarșit cumplit, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier in Italia. Tanarul a murit la doar 26 de ani și a lasat in urma multe lacrimi și suferința. Familia lui se pregatește, acum, sa il conduca pe ultimul drum.

- Punct final intr-un dosar in care un șofer a fost judecat pentru ca a provocat decesul unui copilaș in varsta de numai 4 ani intr-un accident rutier care a avut loc in municipiul Suceava. Vasile Narcis Sofron a fost gasit vinovat pentru ucidere din culpa și a primit 2 ani și 6 luni de inchisoare, ...