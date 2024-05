Accident cumplit pe DN 1, în Bihor: patru oameni au murit Un accident cu urmari tragice a avut loc marti dimineata, 28 mai, pe DN 1, in județul Bihor. La fața locului au intervenit echipaje de prim-ajutor, insa, din pacate, s-a aflat ca mai multe persoane și-au pierdut viața in urma impactului rutier violent. Un grav accident rutier a avut loc marti dimineata, pe drumul national […] The post Accident cumplit pe DN 1, in Bihor: patru oameni au murit first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

