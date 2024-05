Stiri pe aceeasi tema

- Un roman in varsta de 20 de ani a avut parte de un sfarsit tragic, in Italia. Stefan Velea a murit in noaptea de Inviere, intr-un tragic accident de circulație. Mașina in care se afla a rupt balustrada unui pod și s-a prabușit in gol aproximativ zece metri, intr-o prapastie.

- Inca o tragedie a provocat o durere greu de imaginat in sufletul unei familii din București. Fabian s-a stins din viața la o varsta frageda, dupa o lunga lupta cu cancerul. Familia lui ete impietrita de durere, dupa un an intreg in care tot ce au sperat a fost sa se vindece de boala crunta. Veștile…

- Este o veste trista in lume! A murit cel mai batran om din lume! Venezueleanul Juan Vicente Perez Mora s-a stins din viața la varsta de 114 ani. El a murit marți, pe data de 2 aprilie 2024. Iata cine a fost Juan Vicente Perez Mora, dar și ce se știe despre el!

- Ionița de la Clejani trece prin momente dureroase. Tatal sau, Marin Manole, s-a stins din viața la varsta de 82 de ani. Barbatul a fost o figura cunoscuta in lumea muzicii, bucurandu-se de succes și in țara, dar și in strainatate.

- Un roman din Italia a avut parte de un sfarșit cumplit. Ștefan era student și locuia in Biella. Din nefericire, tanarul s-a stins din viața la varsta de doar 20 de ani. Cei care l-au cunoscut sufera dupa moartea lui. Un profesor a transmis un mesaj emoționant.

- O familie de romani a avut parte de un sfarșit tragic in Italia! Cine este mama care a murit in incendiul devastator. Femeia s-a stins din viața alaturi de cei trei copii ai sai, gemeni de doi ani, dar și o fetița de 6 ani. Apropiații sunt devastați de durere in aceste momente. Nimeni nu se aștepta…

- S-a stins din viața Octavian Udriște, cel caruia i se mai spunea și „parintele” metroului din București. Unul dintre cei mai importanți ingineri romani din domeniul cailor ferate a murit la varsta de 88 de ani.