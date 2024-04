Stiri pe aceeasi tema

- Roberto Cavalli, celebrul creator de moda italian, a murit la varsta de 83 de ani! El s-a stins din viața la Florența, dupa o lupta cu o boala indelungata. De ce suferea? Roberto Cavalli a murit Roberto Cavalli, designerul de moda italian, a murit la 83 de ani! In urma sa a lasat șase copii. […] The…

- Ionița de la Clejani trece prin momente dureroase. Tatal sau, Marin Manole, s-a stins din viața la varsta de 82 de ani. Barbatul a fost o figura cunoscuta in lumea muzicii, bucurandu-se de succes și in țara, dar și in strainatate.

- Lumea artiștilor din Romania, in doliu! S-a stins din viața, la varsta de 79 de ani, un cunoscut creator popular, care fusese declarat Tezaur Uman Viu. Este vorba despre meșterul popular Constantin Nițu, unul dintre meșterii reprezentantivi ai Olteniei, care a murit duminica, 24 martie 2024.

- Este doliu in lumea muzicii internaționale, dupa ce un artist cunoscut a murit la 74 de ani. Soția lui a anunțat ca s-a stins din viața in somn, in acest weekend și i-a rugat pe fani sa respecte intimitatea familiei.

- Lumea filmului, in doliu! Kenneth Mitchell, celebrul actor cunoscut pentru rolurile din „Star Trek: Discovery" si „Captain Marvel" s-a stins din viața la varsta de 49 de ani. Fusese diagnosticat cu scleroza laterala amiotrofica (SLA), cunoscuta si sub numele de boala Lou Gehrig.

- Lumea sportului internațional e in doliu! S-a stins din viața, la varsta de 24 de ani, detinatorul recordului mondial la maraton. Potrivit primelor informații, acesta a murit intr-un accident rutier impreuna cu antrenorul sau.

- Catalin Bordea trece prin momente dificile. Dupa o lunga lupta cu cancerul, mama comediantului s-a stins din viața. Mihaela Bordea avea doar 55 de ani și a primit diagnosticul nemilos in 2017. Juratul de la iUmor avea o legatura speciala cu mama lui, noteaza click.ro. Mihaela Bordea, mama comediantului,…

- Fotbalul romanesc este din nou in doliu, dupa ce s a stins din viata, la varsta de 87 de ani, fostul mare jucator, dar si antrenor, Cicerone Manolache.Acesta a jucat si la Farul Constanta, fiind component al formatiei, care, in sezonul 1966 1967, ocupa locul patru in Divizia A. Sotul meu Cicerone Manolache…