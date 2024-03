Stiri pe aceeasi tema

- Lumea sportului din Romania e in doliu! Ruxandra Dumitrescu, fosta jucatoare din naționala Romaniei, s-a stins din viața la varsta de 46 de ani. Tristul anunț al trecerii acesteia in neființa a fost facut de reprezentanții Federației Romane de Volei.

- Lumea filmului internațional este in doliu dupa ce Richard Lewis, actorul american care a jucat in zeci de comedii, s-a stins din viața pe data de 27 februarie, in urma unui atac de cord. Acesta a decedat la varsta de 76 de ani.

- Lumea literaturii este in doliu! La varsta de 76 de ani s-a stins din viața un celebru critic literar. Este vorba despre Alex Ștefanescu. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de scriitorul Daniel Cristea-Enache prin intermediul paginii de socializare.

- Lumea filmului, in doliu! Kenneth Mitchell, celebrul actor cunoscut pentru rolurile din „Star Trek: Discovery" si „Captain Marvel" s-a stins din viața la varsta de 49 de ani. Fusese diagnosticat cu scleroza laterala amiotrofica (SLA), cunoscuta si sub numele de boala Lou Gehrig.

- Lumea filmului este in doliu! O actrița cunoscuta și indragita s-a stins din viața la varsta de 80 de ani. Ea și-a caștigat celebritatea datorita rolurilor pe care le-a jucat in unele producții populare de-a lungul anilor.

- Lumea sportului internațional e in doliu! S-a stins din viața, la varsta de 24 de ani, detinatorul recordului mondial la maraton. Potrivit primelor informații, acesta a murit intr-un accident rutier impreuna cu antrenorul sau.

- Lumea filmului internațional, in doliu! Sandra Milo, o figura marcanta a cinematografiei italiene, s-a stins din viața la varsta de 90 de ani. Potrivit informațiilor din presa italiana, actrița a murit in somn, la reședința sa din Roma.

- Lumea bucatarilor, in doliu! Bucatarul de senzație din mediul online, „Cooking with Lynja”, Lynn Yamada Davis, a murit la varsta de 67 de ani in urma unei lupte cu cancerul. Femeia avea peste 17 milioane de urmaritori pe pagina ei de TikTok unde posta videoclipuri in care gatea.