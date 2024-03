Stiri pe aceeasi tema

- E doliu in lumea artiștilor! A murit creatorul popular Constantin Nițu, Tezaur Uman Viu!Meșterul popular Constantin Nițu, unul dintre meșterii reprezentantivi ai Olteniei, a murit duminica, 24 martie 2024, la 79 de ani! Vestea trista a venit de la Centrul Județean de Cultura și Arta Olt„Inca…

- Lumea sportului din Romania e in doliu! Ruxandra Dumitrescu, fosta jucatoare din naționala Romaniei, s-a stins din viața la varsta de 46 de ani. Tristul anunț al trecerii acesteia in neființa a fost facut de reprezentanții Federației Romane de Volei.

- Lumea filmului internațional este in doliu dupa ce Richard Lewis, actorul american care a jucat in zeci de comedii, s-a stins din viața pe data de 27 februarie, in urma unui atac de cord. Acesta a decedat la varsta de 76 de ani.

- Lumea filmului, in doliu! Kenneth Mitchell, celebrul actor cunoscut pentru rolurile din „Star Trek: Discovery" si „Captain Marvel" s-a stins din viața la varsta de 49 de ani. Fusese diagnosticat cu scleroza laterala amiotrofica (SLA), cunoscuta si sub numele de boala Lou Gehrig.

- Lumea artistica din Romania, in doliu! S-a stins din viața unul dintre fondatorii grupului umoristic ”Voua”. Este vorba despre Danuț Caramihai. Tristul anunț al trecerii lui in neființa a fost facut de foștii sai colegi.

- Doliu in lumea artistica! Unul dintre cei mai apreciați sculptori romani s-a stins din viața la varsta de 75 de ani. Este vorba despre Vlad Ciobanu. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de Uniunea Artistilor Plastici (UAP) din Romania.

- Biserica Ortodoxa Romana, in doliu! Un preot in varsta de doar 31 de ani și-a pierdut viața intr-un accident cumplit, pe DJ 100L in Prahova, la Magurele. Tragicul eveniment a avut loc seara trecuta, pe data de 15 ianuarie. Doi copii au ramas fara tata.

- Lumea filmului internațional e in doliu! Un actor extrem de iubit, apreciat de o mulțime de persoane, s-a stins din viața la varsta de 75 de ani. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de familia sa.