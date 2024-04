Afacerile care pun, de azi, lacătul pe uşă. Legea intră în vigoare! Legea care interzice pacanelele in localitatile cu mai putin de 15.000 de locuitori intra de azi in vigoare. In cazul in care operatorul economic respectiv functioneaza cu o sala mixta, adica are si pariuri in oferta, va fi obligat sa scoata aparatele de jocuri de noroc din unitate. Peste 90% din localitatile din Romania au […] The post Afacerile care pun, de azi, lacatul pe usa. Legea intra in vigoare! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea care prevede interzicerea jocurilor de noroc in localitațile cu mai puțin de 15.000 de locuitori. Dupa adoptarea de catre Camera Deputatilor a legii, saptamana trecuta, social-democratul Alfred Simonis a declarat in plen ca este „un prim pas,…

- Fara pacanele in orașele mici și comune! Salile de jocuri de noroc vor fi interzise in localitațile cu mai puțin de 15.000 de locuitori, dupa ce, in aceasta saptamana a fost Legea pacanelelor a fost adoptata in parlament. Actul normativ adoptat marți, 9 aprilie, de Camera Deputaților, ar urma sa aiba…

- In ziua de 13 Aprilie 1862 a intrat in vigoare Prima Lege a presei din Romania. Legea asupra presei, cea dintai lege a jurnalistilor din Romania, adoptata de Guvernul Barbu Catargiu și promulgata de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, fixa dreptul de a transmite, de a reproduce, de a vinde si de a ceda…

- „Legea pacanelelor” a fost adoptata in Parlament. In peste 90% din localitatile din Romania acestea vor disparea Proiectul de lege prin care se interzic jocurile de noroc in localitatile care au sub 15.000 de locuitori a fost adoptat marți in Camera Deputaților. „Legea pacanelelor” a trecut cu 243 de…

- In Camera Deputaților a fost adoptat marti proiectul de lege prin care se interzic jocurile de noroc de tip „slot machine” in localitatile care au sub 15.000 de locuitori. Camera Deputaților e for decizional, astfel ca legea va merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis. „Legea pacanelelor”…

- „Zilele bune ale celor care au profitat cu lacomie vanzand iluzii oamenilor s-au incheiat. Parlamentul a votat astazi scoaterea pacanelelor din peste 90 la suta din localitațile din Romania.Protejarea oamenilor trebuie sa fie prioritatea, nu niște bani in plus aduși la buget obținuți pe suferința oamenilor.Am…

- Procedurile birocratice si anomaliile legislative blocheaza sectorul silvic din Romania, acum in plina iarna, cand oamenii au nevoie de lemn pentru incalzirea locuintelor, atrag atentia reprezentantii Federatiei Silva, informeaza AGERPRES . Conform organizatiei sindicale si profesionale, reprezentativa…

- Situație grava in invațamantul romanesc: Agenția Romana de Asigurare a Calitații in Invațamantul Preuniversitar (ARACIP) funcționeaza ilegal din 2023, ceea ce inseamna ca orice act, acreditare și autorizare emise pot fi lovite de nulitate. Odata cu intrarea in vigoare a Legii invațamantului preuniversitar…