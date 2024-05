Procesul de recalculare a pensiilor, inițiat la sfarșitul lunii martie, este finalizat in proporție de 99,9 la suta și a fost inceputa tiparirea noilor decizii de pensionare, a declarat președintele Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu. ”Noi deja avem procesul de evaluare finalizat 99,9 la suta. 150 de mii de dosare mai avem (in lucru) […] The post Daniel Baciu: Procesul de recalculare a pensiilor este finalizat in proporție de 99,9 la suta appeared first on Puterea.ro .