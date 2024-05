Un important lanț de supermarketuri vinde 9 magazine din România către un magnat imobiliar britanic Lanțul de magazine Lidl, liderul pieței de retail alimentar din Romania, a vandut mai multe proiecte de magazine de pe piața locala catre consorțiul Square 7 și M Core. Potrivit informațiilor din piața, ar fi vorba de 8-9 proiecte, iar proprietațile vor fi inchiriate dupa construire, ca parte a strategiei de expansiune diversificata a Lidl-ului. […] The post Un important lanț de supermarketuri vinde 9 magazine din Romania catre un magnat imobiliar britanic appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Afacerile și profitul companiei Structural Management Innovative System SRL, controlata de Georgeta-Sorina Picioruș și administrata de Alexandru-Eduard Picioruș, a explodat in 2023 dupa ce a pus mana pe zeci de contracte de consultanța mascata pentru mai multe instituții de invațamant din Romania. Modelul…

- Zabka are planuri ambițioase de extindere pe piața locala, urmarind sa dezvolte o rețea de 200 de magazine de proximitate The post Retailerul polonez se extinde pe piața locala Zabka lanseaza lanțul sau de supermarketuri in Romania și pregatește angajari masive first appeared on Informatia Zilei .

- La piața, pentru o legatura de ceapa sau de patrunjel, platim cu cardul? Sunt pregatiți vanzatorii sau cumparatorii? Raspunsurile le puteți afla de la Teodor Birț, președintele Asociației Piețelor di Romania, la Dialogurile Puterii. Daca noi, cumparatorii, ne-am adaptat mai repede la tehnologia…

- Lanțul romanesc de bijuterii de lux, Teilor, raporteaza, la nivel consolidat, o cifra de afaceri de 412,7 milioane de lei, o creștere de 11% fața de 2022, și EBITDA de 68,3 milioane de lei, un avans de 27%. Profitul net contabil s-a ridicat la 22,4 milioane de lei, o majorare cu 108% comparativ cu anul…

- La inceputul lunii martie, fostul șef al SRI, Eduard Hellvig, semnala criza de politicieni autentici in randul partidelor din Romania, avertizand ca vor aparea tot felul de oameni politici peste noapte sau „profesioniști din meserii onorabile”, cum este acum. N-a trecut prea mult timp și iata ca tot…

- Deputatul Diana Morar a anunțat ca a fost depus ieri un proiect de lege important pentru dezvoltarea economica și incurajarea investițiilor imobiliare, și nu numai: „Am depus astazi, alaturi de colegii mei Gabriel Andronache, Daniel Fenechiu și Sebastian Burduja, o propunere legislativa ce are ca scop…

- In viitorul apropiat, Romania are puterea sa obțina un dividend politic important intr-una dintre organizațiile internaționale, spune ambasadorul Italiei București, Alfredo Maria Durante Mangoni.

- Autoritatile romane vin cu vești foarte bune pentru crescatorii de ovine din Romania, care vor avea foarte curand o noua piața de desfacere. Cererea este una foarte mare. O noua piața de desfacere pentru crescatorii de ovine din Romania! Autoritatile romane si cele algeriene au cazut de acord cu privire…