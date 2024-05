Familia Picioruș, stăpâna consultanței mascate în învățământ! Scrie proiecte gratuite și vinde logouri supravaluate Afacerile și profitul companiei Structural Management Innovative System SRL, controlata de Georgeta-Sorina Picioruș și administrata de Alexandru-Eduard Picioruș, a explodat in 2023 dupa ce a pus mana pe zeci de contracte de consultanța mascata pentru mai multe instituții de invațamant din Romania. Modelul de afacere al Structural Management Innovative System SRL (SMIS) este simplu: susține […] The post Familia Picioruș, stapana consultanței mascate in invațamant! Scrie proiecte gratuite și vinde logouri supravaluate appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Afacerile și profitul companiei Structural Management Innovative System SRL, controlata de Georgeta-Sorina Picioruș și administrata de Alexandru-Eduard Picioruș, a explodat in 2023 dupa ce a pus mana pe zeci de contracte de consultanța mascata pentru mai multe instituții de invațamant din Romania. Modelul…

- Cea mai mare banca din Cipru, Bank of Cyprus, spune ca și-a vandut afacerile din Ucraina și participația la o banca romaneasca pentru a ajuta la reducerea riscului și la imbunatațirea fluxului de numerar pentru creditorul cu probleme. Bank of Cyprus a finalizat vanzarea operațiunilor sale cu pierderi…

- Octavian Radu, antreprenorul care a fondat Diverta și a vandut afacerea in vara anului 2022 pentru suma simbolica de 1 leu, conform anunțului Profit.ro, s-a retras recent dintr-un alt proiect de afaceri, transferand proprietatea hotelului boutique de 5 stele Ioana Hotels din Sinaia catre antreprenorul…

- La inceputul lunii martie, fostul șef al SRI, Eduard Hellvig, semnala criza de politicieni autentici in randul partidelor din Romania, avertizand ca vor aparea tot felul de oameni politici peste noapte sau „profesioniști din meserii onorabile”, cum este acum. N-a trecut prea mult timp și iata ca tot…

- Guvernul Romaniei pregatește o lovitura financiara pentru romanii care iși desfașoara afacerile alaturi de frați sau soții, promițand impozite mai mari pentru aceste structuri de afaceri. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a dezvaluit detalii privind noile reguli și impactul lor asupra mediului antreprenorial…

- IKEA nu mai este de mult doar un magazin de mobila, selecția sa de produse smart home și accesorii utile prin casa fiind deja una vasta. Nu doar ca IKEA vinde unele dintre cele mai practice și mai calitative boxe de camera, realizate in parteneriat cu Sonos, in gama Symfonisk, dar acum are probabil…

- Un proiect de lege adoptat de Senat vine in ajutorul romanilor care nu iși permit in mod normal tratamente stomatologice scumpe. Plenul Senatului a adoptat, luni, un proiect care completeaza Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap . Astfel, copii si adulti…

- Dino Parc Rasnov, cel mai mare parc cu dinozauri din Sud-Estul Europei, participa la programele nationale Scoala Altfel si Saptamana Verde. Pana la 26 aprilie, Dino Parc Rasnov ofera elevilor si profesorilor din institutiile de invatamant scolar si prescolar din Romania pachete speciale cu activitati…