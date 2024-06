Stiri pe aceeasi tema

- “Dragi locuitori ai comunei Olanu, Numele meu este Razvan Popa și ma adresez dumneavoastra astazi cu speranța și dorința de a schimba lucrurile in bine, in comunitatea noastra. Sunt medic veterinar de profesie, absolvent al Facultații de Medicina Veterinara din București și am o experiența vasta in…

- De Ziua Internaționala a Copilului, World Class extinde acțiunile de promovare a stilului de viața sanatos și activ in randul copiilor din intreaga țara. La evenimentele dedicate celor mici, organizate de World Class in cluburi, la piscine le din rețea și in aer liber, aceasta zi nu va fi doar despre…

- Președintele PNL Suceava și al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, s-a intalnit in aceasta dupa-amiaza cu oameni de afaceri din Radauți. Gheorghe Flutur a vizitat doua firme, una specializata in producerea de geamuri termopan de inalta performanța, Profil Exim Radauți, și alta care produce…

- „Dragii mei prieteni, vecini de la Cluj, Hristos a InviatAscultandu-l pe Daniel Buda, Alin Tișe și Emil Boc, m-am gandit care ar fi cel mai potrivit inceput de discurs pe care sa-l amNu port palarie, dar am imprumutat unaCel mai important lucru pe care aș putea sa-l fac in fața dumneavoastra este jos…

- Seful Executivului roman a exprimat interesul partii romane in mentinerea la cote inalte a relatiilor bilaterale si in atragerea investitiilor emirateze, context in care a subliniat importanta celei de-a treia sesiuni a Comisiei inter-guvernamentale de cooperare, care urmeaza sa se desfasoare la Bucuresti…

- Marcel Ciolacu a spus ca Guvernul susține proiectul pentru imbunatațirea metodelor de evaluare imagistica a pacienților oncologici, aflat in derulare la Spitalul Universitar de Urgența din București. Premierul a primit vizita directorului general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA),…

- Marcel Ciolacu a dezvaluit ce a discutat cu Viktor Orban: Marele proiect pe zona est-vestGuvernele Romaniei și Ungariei impartașesc interes comun in dezvoltarea infrastructurii de transport est-vest, spune Marcel Ciolacu, dupa intalnirea cu omologul maghiar, Viktor Orban.„Discuție productiva…

- Cinci minute de gramatica și cinci minute de lectura inaintea fiecarei ore de romana. Asta ii așteapta pe elevii de clasa a opta din Capitala. Masurile sunt propuse de Inspectoratul Școlar din București pentru elevii din școlile in care media notelor elevilor nu a atins pragul de 7. La simularea Evaluarii,…